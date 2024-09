Lucía Álvarez Corbelle: "Reláxame o sol e ver series de non pensar"

Leva tantos anos bailando que di que xa é un estilo de vida. Lucía Álvarez Corbelle converteu a súa paixón en profesión e compaxina a coreografía e o baile cos estudos dun máster en deseño de moda. Foi quen de traspasar a barreira do son e representou co seu corpo o toque das campás da catedral de Lugo. Repetirá a experiencia o día 28 en Santa Eulalia de Oscos.

Coidado físico

O corpo de Lucía Álvarez é a súa ferramenta de traballo e debe coidalo para que estea sempre a punto. "De pequena tiña moita enerxía e podía bailar todo o día, pero hai uns anos empecei a ter algunha lesión", explica. Desde entón, regularizou a actividade no ximnasio. "Vou para coidar as lesións e para manter o equilibrio entre forza e elasticidade", apunta, e incide na importancia de "quentar e estirar tanto antes como despois de facer exercicio".

Nutrición

A bailarina lucense tamén coida a alimentación. "Procuro que a miña comida sexa moi nutritiva, que me aporte a enerxía que necesito", comenta.

A cabeza non para

Entre o traballo de coreografía, a danza e os estudos de deseño de moda, a cabeza de Lucía Álvarez Corbelle ten pouco tempo para descansar, pero moitas estratexias para conseguilo. "Despois das clases reláxame tomar o aire e, sobre todo, o sol", pero tamén valora "falar coa xente, cos amigos, de calquera cousa que non sexa a danza, para tomar distancia nalgún momento".

Creatividade

O motor que move a esta moza é a creatividade. A engranaxe está en funcionamento a maior parte do día, por iso cando procura o descanso bota man de "algo automático". Explica que "despois dun día traballando nunha coreografía necesito facer algo non creativo, que non requira esforzo mental, por exemplo, ver unha serie das de non pensar".