"Llegaremos a un implante coclear mínimamente invasivo"

El 25 de febrero de 1957, André Djourno y Charles Eyriès hicieron historia al colocar por primera vez a un paciente un implante coclear, que permite oír a las personas total o parcialmente sordas. Actualmente, se calcula que en España se benefician de esta técnica unas 22.000 personas, y más de 500.000 en Europa.

¿En qué casos está indicado el uso de un implante coclear?

Los niños y adultos que son sordos o que tienen dificultades graves para oír pueden ser candidatos para recibir implantes cocleares. Para los niños que son sordos o con problemas graves de audición, el uso de un implante coclear desde pequeños los expone a los sonidos durante un período crítico para el desarrollo de las habilidades del habla y del lenguaje. Los implantes cocleares también pueden beneficiar a algunos adultos que han sufrido una pérdida de audición completa o casi completa en una etapa más tardía de su vida.

¿Cómo se coloca?

El proceso de implantación coclear está formado por cinco etapas: pruebas y evaluaciones; cirugía; recuperación; activación y ajuste del implante; rehabilitación y terapia del habla. La colocación es un procedimiento quirúrgico estándar que suele durar entre una y dos horas y para el que normalmente se requiere anestesia general. El cirujano realiza una incisión detrás de la oreja para así situar el implante bajo la piel. A continuación, se coloca el receptor del implante y, con mucho cuidado, se inserta la guía de electrodos dentro de la cóclea. Antes de terminar la intervención se comprueba que el implante funciona como debe.

¿Cómo se desarrolla el último de esos pasos, el de la rehabilitación y terapia del paciente?

Tanto si se trata de un adulto con experiencia auditiva previa como de un bebé en su primer año de vida, el paciente implantado debe iniciar un proceso de conocimiento y descubrimiento de los sonidos tras la cirugía y la activación del dispositivo: se trata de volver a escuchar o de empezar a escuchar. Es fundamental la rehabilitación con un logopeda para que el paciente pueda entrenar a la vez sus habilidades comunicativas, las técnicas conversacionales y las habilidades de reparación de la conversación, que sería por ejemplo lidiar con el ruido de fondo. Es importante que el paciente reciba ayuda para conocer los recursos que pueden beneficiarlo para mejorar su audición: dónde debe sentarse, cómo debe colocarse en una sala de conferencias o en el aula, el uso de las ayudas visuales, el apoyo de la labiolectura y la utilización de sistemas complementarios de ayuda, como dispositivos wireless.

La primera intervención de este tipo tuvo lugar hace 66 años, es lógico que haya habido muchas mejoras en este tiempo.

Sí, sin duda. En la actualidad, todos los sistemas del mercado han mejorado sus diseños. Su ‘miniaturización’ ha dado forma a unos sistemas más flexibles y más estrechos, que precisan menor área de integración quirúrgica. Por otro lado, los sistemas de estimulación también han avanzado sustancialmente. Ya existen modelos de procesadores que constan de una sola pieza y tienen integrados todos los componentes externos, por lo que no necesitan cables y permiten a sus portadores dejar libre la zona posterior de la oreja. Esto mejora la estética y, si a esto asociamos la posibilidad de conexión mediante sistemas inalámbricos, la comodidad del paciente aumenta de forma considerable. A la vista de los logros obtenidos podríamos decir que el futuro del implante coclear no depende únicamente de los avances tecnológicos, sino también de otras variantes como cuándo se coloca el implante, en qué tipo de paciente o qué técnica quirúrgica se emplea para la inserción.

Antes se refería a los niños, que pasaron de no ser receptores de esta técnica a serlo cada vez a una edad más temprana...

La implantación en un niño con una hipoacusia congénita antes de los dos años de edad supone que este sea capaz de desarrollar el lenguaje igual que cualquier otro niño de su edad y comunicarse en un entorno oral sin apoyo visual.

El implante permite que los niños con hipoacusia se integren en la sociedad y puedan llevar una vida normal.

El implante tiene la capacidad de cambiar totalmente la vida de esos niños. Va mucho más allá de la posibilidad de escuchar.

Los implantes cocleares permiten que los niños con hipoacusia se integren en la sociedad y puedan llevar una vida normal. La generalización de las pruebas de detección precoz de la sordera en los recién nacidos y el desarrollo de los implantes cocleares han logrado que, en España, cada vez haya menos personas sordas y sin capacidad para desarrollar el lenguaje. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la incidencia de la hipoacusia se sitúa en cinco de cada 1.000 recién nacidos vivos, lo que supone que alrededor de 1.890 bebés nacen cada año en España con algún grado de hipoacusia. La llegada del implante coclear ha permitido que desde edades tempranas se puedan corregir las discapacidades auditivas graves o profundas, lo que ha favorecido un mejor desarrollo del lenguaje, de la capacidad comunicativa y cognitiva de los niños, de hecho diversos estudios han demostrado que los niños con pérdida de audición profunda que reciben un implante coclear antes de los 12 meses de edad obtienen mejores puntuaciones en la adquisición del lenguaje y la producción del habla que aquellos a los que se les puso a edades más avanzadas.

En el caso concreto de los niños, ¿qué trabajo hay que hacer con ellos tras la intervención?

La intervención es una parte, pero no la más importante. Sin duda la rehabilitación del lenguaje es la base del implante coclear. Los niños reciben logopedia durante dos años para que puedan darle utilidad al implante, porque el implante coclear por sí solo no hace nada. Necesitan de un buen entorno familiar, escolar y de un tratamiento logopédico adecuado. Sin esto los niños no llegan a hablar.

¿Cómo funciona el programa de cribado para la detección precoz de la sordera en recién nacidos?

El cribado en Galicia se realiza con potenciales evocados auditivos de tronco cerebral (Peatc), que es la prueba que detecta con mayor fiabilidad las hipoacusias. Mediante la colocación de unos electrodos en la cabeza del niño se hace un registro, una vez dormido, de cómo llega la señal auditiva al cerebro.

¿Cree que en un futuro próximo el implante podría ser desplazado por otro tipo de dispositivo o de técnica?

No parece que esa vaya a ser la evolución. En un futuro sería óptimo poder contar con técnicas robóticas que aseguren una inserción atraumática de la cóclea y emplear dispositivos capaces de difundir sustancias neuroprotectoras que mantengan o incluso mejoren el estado de las neuronas que conforman el sistema auditivo. En conclusión, el implante coclear del futuro será totalmente implantable, mínimamente invasivo, capaz de liberar fármacos que permitan preservar el estado de la cóclea y que mejorará la discriminación en todas las situaciones.

Así funciona un implante coclear

Los implantes cocleares no tienen nada que ver con las distintas prótesis auditivas, ya que no se limitan a amplificar el sonido: lo que hacen es conectar directamente con el nervio auditivo y eludir la parte dañada del oído interno.



Paso a paso

El implante coclear permite que el sonido se transfiera a los nervios auditivos y escuchar mediante este proceso:



–Un procesador de sonido colocado detrás de la oreja captura el sonido y lo convierte en código digital. El procesador de sonido tiene una batería que alimenta todo el sistema.

–El procesador transmite el sonido codificado digitalmente a través de la bobina en la parte exterior de la cabeza hacia el implante.

–El implante convierte el sonido codificado digitalmente en impulsos eléctricos y los envía a lo largo del conjunto de electrodos ubicados en la cóclea (el oído interno).

–Los electrodos del implante estimulan el nervio auditivo de la cóclea, que luego envía los impulsos al cerebro, que los interpreta como sonidos