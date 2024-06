"El lipedema es una enfermedad crónica y progresiva, que puede incapacitar"

Hasta hace pocos años, el lipedema se consideraba un mero problema estético, pero es una enfermedad. ¿En qué consiste?

Se trata de una enfermedad inflamatoria del tejido adiposo, habitualmente dolorosa y deformante, pues la grasa afectada suele estar solo en las extremidades, apareciendo el cuerpo totalmente desproporcionado; al contrario que en la obesidad en la que se ve aumentada la grasa corporal a todos los niveles y que no es dolorosa.

Además, es una dolencia crónica.

Sí, crónica y progresiva, lo que significa que no tiene cura. Es para toda la vida y va a ir progresando con el tiempo, pudiendo llegar a ser incapacitante sin los tratamientos adecuados. Actualmente se consideran cuatro etapas evolutivas, comenzando por una simple desproporción en la zona afectada, siempre de forma simétrica (los dos muslos, caderas, brazos, rodillas...) en la que se aprecia un aumento de la grasa con la piel más o menos firme, pero que a lo largo del día se hincha y duele al contacto. Es frecuente también la formación de moratones al más mínimo roce. En esta primera fase muchas pacientes pueden pensar que si adelgazan todo volverá a la normalidad, pero lo cierto es que no es así: con dietas y ejercicio adelgaza todo el cuerpo excepto las zonas afectadas. En la segunda y tercera etapa se afecta la piel, apareciendo zonas nodulares y pliegues, haciéndose patente la deformidad también a nivel de las articulaciones y alterando la movilidad. El dolor se produce espontáneamente, no solo al contacto, y suele aumentar al hacer deporte y con los cambios de temperatura. Por último, si la enfermedad sigue progresando llega la fase cuatro, en la que se ve muy afectado el sistema linfático, siendo muy dolorosa la movilización y con frecuentes infecciones cutáneas por los roces en los pliegues.

¿Se sabe qué es lo que la provoca?

Hay muchos mecanismos implicados en esta enfermedad, siendo muy importante el papel de las hormonas femeninas –es prácticamente exclusiva de mujeres a partir de la adolescencia–, con cambios importantes en su progresión en el embarazo o la menopausia. También sabemos de muchos mecanismos bioquímicos, fisiopatológicos, celulares... que se producen en la enfermedad, pero no conocemos aún la causa que la origina. De hecho ni siquiera estamos seguros de su prevalencia, porque está infradiagnosticada. En estudios médicos encontramos que entre un 9-17 % de las mujeres la presenta en algún grado.

¿Es hereditaria?

Es muy raro que se dé en una mujer que no tiene antecedentes en otras mujeres de su familia, por lo que se considera hereditaria.

¿Cuánto tiempo se suele demorar el diagnóstico?

Bastante, porque la propia paciente suele 'culpabilizarse' de la desproporción de su cuerpo y no va al médico, ya que no piensa que se trate de una enfermedad. Solo después de haber probado muchas dietas y otro tipo de tratamientos para bajar esa zona de grasa, sin resultados y con empeoramiento de la situación, llega al médico de cabecera. Este profesional seguramente encaminará a la paciente hacia un médico especialista en endocrinología, quien tras analíticas sanguíneas y estudios hormonales, todos ellos dentro de la normalidad, reenviará a la paciente al cirujano vascular o plástico.

¿Desde qué frentes se debe abordar el tratamiento?

Debe hacerse un abordaje multi e interdisciplinar, que debería iniciar y coordinar el médico de cabecera. Según lo anterior, la paciente tipo será una mujer joven que lleva tiempo centrándose en sus alteraciones, que le habrán provocado angustia, ansiedad, depresión, problemas o trastornos de la conducta alimentaria... por lo que el asesoramiento de un psicólogo es muy importante, igual que el de un dietista/nutricionista, pues al tratarse de una enfermedad inflamatoria crónica, las instrucciones dietéticas van a ser fundamentales. Las pautas de ejercicio físico deben ser aportadas por un fisioterapeuta, así como movilizaciones y masajes, presoterapia, drenajes linfáticos... El cirujano vascular será quien establezca el diagnóstico de la fase de progresión del lipedema y el que proponga cuidados de tipo vendajes, prendas de presoterapia y seguimiento adecuado. Estos son tratamientos conservadores en esta enfermedad, pero también existe el tratamiento intervencionista, mediante la extirpación de la grasa y del tejido doloroso y deformante, esa es la parte que implica a la cirugía plástica.

¿Qué resultados puede esperar la paciente de esa operación?

No es curativa, pero sí puede detener la progresión de la enfermedad y, sobre todo, mejorar y preservar la calidad de vida de las pacientes, evitando el dolor, mejorando la hinchazón, la congestión venosa y reduciendo la sobrecarga articular, previendo complicaciones.