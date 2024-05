José R. González Juanatey: "La Ribeira Sacra es un paraíso de rutas"

De madre noiesa y padre de Ferreira de Pantón, el jefe del Servicio de Cardiología del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) y catedrático de la USC José Ramón González Juanatey (Noia, 1956) predica con el ejemplo. Incide en que las enfermedades cardiovasculares y el cáncer "tienen un margen de prevención", operando "cambios en el estilo de vida". Es donde entra en juego el deporte, que "si es de cierta intensidad y se practica con regularidad" también ha demostrado ser "muy eficaz contra la depresión y la ansiedad".

El tenis, su gran pasión

La raqueta es un pilar para González Juanatey desde sus tiempos de estudiante. "En una época competía, pasé muchos años jugando al tenis. Ahora hago ejercicio regular. La mayor parte de los días de la semana salgo a caminar rápido o a correr", explica el doctor, que también hace "ejercicio de fuerza" con pesas, porque mantener la masa muscular "es salud". Confiesa que, incluso cuando tiene que viajar para pronunciar una conferencia, estudia la zona en busca de alguna ruta que explorar. "Siempre que voy a un lugar pienso que es una oportunidad para hacer ejercicio. Me parece muy estimulante", reflexiona el sanitario. De carácter "muy competitivo en el deporte", ha dejado en un segundo plano esta faceta para priorizar la práctica "de ejercicio regular".

De ruta por la Ribeira Sacra

Sacando tiempo de su completa agenda, el galeno patea Galicia los fines de semana: "Me gusta especialmente la tierra de mi padre. La Ribeira Sacra es uno de los paraísos a nivel mundial para hacer rutas largas y disfrutar del paisaje". En la ría de Muros-Noia, entre sus recorridos están la subida al Tremuzo, en Outes, y la Pesquería del Tambre, con su puente colgante.

Deporte y socialización

Aparte de para cuidar la salud, el cardiólogo ve en el deporte una herramienta "para desconectar y socializar". Por eso, siempre que puede hace ejercicio "con amigos". Convencido de que combatir el sedentarismo en compañía es una gran motivación, anima a los mayores a sumarse a "grupos en las aldeas y las ciudades" y llama a concellos y a asociaciones de vecinos a promoverlo. "Socializar garantiza la persistencia, que hagamos deporte la mayor parte de los días".

Dieta atlántica, con poca sal

Aunque lo suyo no son los fogones —este verano se propone "hacer un curso" intensivo con la "mejor cocinera del mundo", su madre—, cuida lo que come con su familia. Se confiesa "defensor de la dieta atlántica", incluso en su variante del interior, combinando la carne de cerdo con verduras como los grelos, que "reducen la absorción de las grasas". Incide en que "el problema de Galicia" es el nivel de sal y también recomienda reducir el azúcar. "Al comprar un yogur, por ejemplo, es bueno cerciorarse de que no tenga más de cuatro o cinco gramos de azúcar por cada 100 de producto". Además de no pasarse con el alcohol y erradicar el tabaco, ve clave "limitar los precocinados con aditivos". Receta "ir al concepto de comida real, preguntándonos si conocemos perfectamente los elementos que componen lo que comemos".