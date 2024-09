La enfermedad que sufre Jordi Évole: somnolencia diurna extrema

Este domingo se conmemoró el Día Mundial de la Narcolepsia, un trastorno crónico que provoca fases de extrema somnolencia diurna. Está considerada una enfermedad rara y afecta a aproximadamente una de cada 2.000 personas en el mundo.

Han sido varias las veces que el periodista Jordi Évole se ha desplomado en televisión. Las cámaras de El hormiguero, El intermedio o las de su propio programa, Lo de Évole, lograban captar estos episodios, propios de una condición conocida como cataplexia, una manifestación de la narcolepsia.

Évole ha explicado que, en su caso, es la risa la que lo desencadena: "No me freno y por eso a veces me acabo cayendo, porque intento hacer la vida más normal que puedo. Pero sí es verdad que te condiciona, que te tienes que medicar y que llega un momento en el que tu cuerpo desconecta y te quedas sin musculatura. Entonces el cuerpo se convierte en algo flácido, que es como está en la fase REM del sueño, pero sin perder la consciencia. Soy consciente de lo que me pasa en esos momentos".

El periodista lo ha asumido bien, algo a lo que contribuye que sufra una forma leve de cataplexia: "Yo creo que en mi caso no es grave, pero sé que hay personas que lo están pasando mucho peor y no me gustaría frivolizar. De hecho, me encanta visibilizar la enfermedad y quiero dar ánimo a todos aquellos que lo pasan peor que yo". Lo que sí hace es adoptar precauciones como "no escuchar programas de radio de gente como Berto Romero, con el que me río mucho, cuando conduzco".

¿En qué consiste?

La cataplexia es el segundo síntoma más frecuente, y también el más específico, de la narcolepsia, un trastorno crónico que provoca fases de extrema somnolencia diurna.

El pasado domingo, 22 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Narcolepsia, que está considerada una enfermedad rara y con la que conviven una de cada 2.000 personas en el mundo, lo que supone, aproximadamente, unos tres millones de personas.



Los signos más característicos de la narcolepsia son la somnolencia excesiva durante el día, ya que quien la sufre se queda dormido sin aviso previo, en cualquier lugar y momento.

Su segundo gran síntoma es la pérdida repentina del tono muscular (cataplexia). Se trata de un episodio repentino de pérdida de la fuerza muscular causada por las emociones fuertes, desde un ataque de risa, a un episodio de ira o una vergüenza repentina.

La parálisis del sueño es otra de sus manifestaciones. Se trata de la incapacidad temporal para moverse o hablar en las transiciones entre la vigilia y el sueño. Dura unos segundos y resulta muy desagradable.

También hay quien sufre alucinaciones: hipnagógicas, si ocurren cuando se está quedando dormido; o hipnopómpicas, al despertar. Pueden ser vividas como reales y angustiosas.