"Intentamos acabar con la 'conspiración del silencio' entre el paciente y la familia"

El Servicio de Hospitalización a Domicilio (Hado) y Cuidados Paliativos del Hula, coordinado por la doctora Arantza García, integra a nueve profesionales médicos y 13 de enfermería. Un gran equipo que se ocupa de atender a pacientes en el tramo final de la vida, apoyando además a sus familiares durante todo el proceso.

¿A cuántos pacientes atienden en el servicio?

El año pasado atendimos a unas mil personas en domicilio, aproximadamente la mitad eran pacientes con necesidades paliativas y, la otra mitad, agudos o crónicos que en ese momento estaban descompensados. También nos ocupamos de los ingresados en la planta de paliativos –son entre 350 y 400 al año– y, desde el año 2019, de los del Programa de Atención Paliativa Compartida.

¿Qué servicios presta ese programa?

El Programa de Atención Paliativa Compartida atiende, bajo la coordinación de una enfermera gestora, a más de un centenar de enfermos paliativos como su servicio hospitalario de referencia. Son, por ejemplo, pacientes dados de alta en oncología, en neumología o en neurología porque ya no van a recibir más tratamiento, a los que la enfermera les hace un seguimiento telefónico y, según las necesidades que detecta, los deriva al médico de Hado o a su médico de cabecera. Además, los pacientes tienen el teléfono de esta enfermera para que puedan llamarla si se les presenta cualquier necesidad.

¿La cifra de pacientes tiende a incrementarse o se mantiene estable?

La planta de paliativos ha mantenido unas cifras estables en los últimos años, pero la demanda a domicilio sí ha aumentado. Esto es así porque también lo ha hecho nuestra zona de cobertura, que pasó del 50% al 90% del área sanitaria.

¿Cómo se toma la decisión de que un enfermo debe pasar a su servicio?

La petición siempre tiene que hacerla el médico responsable del paciente; ya sea el médico de cabecera, oncología, medicina interna... porque valoran que ante el avance de la enfermedad ya no pueden ofrecerle medicación específica y que lo que precisa esa persona son cuidados globables y control sintomático.

El paciente pasa a nuestro servicio cuando ante el avance de la enfermedad ya no se le puede ofrecer medicación específica, solo cuidados y control sintomático

En su especialidad, la comunicación con el paciente no es fácil. ¿Siguen alguna pauta de apoyo?

Sí, hay unas reglas básicas que manejamos. Nosotros empezamos por explorar qué es lo que el paciente o la familia saben, qué información tienen, porque nos encontramos casos que llegan a nosotros pensando que se van a curar. Cuando ya tenemos ese punto de partida nos toca explorar qué es lo que el paciente quiere saber, porque hay personas que quieren saberlo todo con respecto a su enfermedad, pero hay otras que no y que lo delegan en su familia. Después de averiguar cuánto quiere saber el enfermo –que no es una tarea fácil– ya le comunicamos lo que proceda. Ese proceso llevará más o menos tiempo y más o menos entrevistas según cada paciente, porque los hay a los que en una primera cita puedes transmitirles toda la información y los hay a los que tienes que irles dosificando las cosas.

Aunque hay quien sigue delegando en sus familiares, ¿diría que el paciente ha pasado de pasivo a activo en relación al conocimiento y la toma de decisiones sobre su enfermedad?

En general, ha cambiado todo el modelo de relación clínica. En los años 60 o 70 era un modelo paternalista: los profesionales sanitarios éramos los que sabíamos lo que había que hacer y al paciente casi no se le daba la opción de decir qué era lo que él quería. Todo eso –y así lo constata el hecho de que en el año 2002 se promulgase la ley de autonomía del paciente– ha cambiado, como fruto de una nueva conciencia social. Actualmente, en medicina no hay una toma de decisiones vertical: ya no es el médico el que establece qué es lo que se va a hacer, sino que él le expone al paciente las opciones terapéuticas disponibles y este toma las decisiones.

Antes de informar al enfermo, debemos averiguar hasta dónde quiere saber

¿Cuál sería el papel de la familia en ese proceso?

El modelo paternalista que se ha abandonado en la relación médico-paciente sí sigue existiendo en el ámbito familiar, mantenido por los propios pacientes, que nos dicen «explíquele a mi hijo y que él decida». En sociedades con un fuerte influjo rural, como la lucense, es algo más frecuente de lo que parece y da lugar a lo que nosotros llamamos ‘conspiración del silencio’: cuando la familia sabe y cree que el paciente no sabe; pero el paciente en realidad lo sabe y no quiere dejárselo ver a su familia. ¿Y qué pasa con esto? Pues que cada uno llora por separado, cada uno sufre en soledad. Nosotros intentamos deshacer esa ‘conspiración del silencio’. Cuando la familia nos pide «no le digan nada, que no lo soportaría», nosotros tratamos de hacerles entender que, además de que saber es un derecho, el paciente conoce el proceso que vive, que no solo no mejora sino que empeora... Esa persona sabe más de lo que creemos y al no compartir el sufrimiento, solo se consigue que cada uno sufra en silencio. Cuando perciben esto, muchas veces la familia nos pide que hablemos nosotros con el paciente y deshagamos esa conspiración del silencio.

Por lo que dice, esto pasa en sociedades con influencia rural, ¿en las urbanas es diferente?

Hace unos años estuve haciendo una rotación en el hospital La Paz, en Madrid, y allí las cosas eran muy diferentes. Las sociedades urbanas son mucho más autonomistas y también más individualistas.

El modelo paternalista, que se ha abandonado en la relación médico-paciente, todavía existe en el ámbito familiar

No solo en ese caso deben ejercer una labor educativa. Supongo que también lo harán para marcar claramente las diferencias entre sedación y eutanasia.

Totalmente, nosotros vemos esa duda todos los días y, por ejemplo, hemos tenido peticiones de eutanasia que, cuando empiezas el proceso deliberativo con el paciente, te das cuenta de que lo que pide para cuando llegue el momento es una sedación paliativa. La sedación paliativa, que indica el profesional cuando ve que no hay otras alternativas, consiste en la administración de fármacos sedantes para disminuir el nivel de conciencia de la persona con el objetivo de aliviar el sufrimiento al final de su vida, cuando la expectativa es de dos, tres o diez días. Podríamos decir que lo que se busca es que «la muerte encuentre al paciente dormido». La eutanasia no nos sitúa en un contexto de final de vida inminente –de días–, sino en el de una enfermedad avanzada o una situación crónica imposibilitante sin posibilidad de solución y ambas generadoras de un sufrimiento insoportable. El momento ya es otro, igual que el objetivo: la eutanasia busca producir la muerte y se hará recurriendo a una combinación de fármacos letal, que actúa en solo unos minutos. Además, no la indica el profesional: la tiene que pedir el paciente. En todo esto se ve que las diferencias entre ambas son considerables.