Hipertensión: ¿es mejor tomar la pastilla por la mañana o por la noche?

La cena es el último ritual del día. Mantel, cubiertos, platos y, al lado del vaso del agua, la pastilla de la tensión. Así lo harían muchos lucenses, teniendo en cuenta que el Instituto Nacional de Estadística (INE) calcula que más del 30% de la población sufre hipertensión arterial (HTA) en España, y que un número elevado precisa recibir tratamiento para mantener a raya este valor. El porcentaje podría ser incluso mayor en Lugo, una provincia con una media de edad elevada y una importante tradición de consumo de carnes saladas.

La recomendación era tomar la pastilla para la tensión con la cena porque, según un estudio español que formaba parte del Proyecto Hygia, haciéndolo en ese horario "el riesgo de muerte por problemas cardiovasculares se reducía en un 66%; el de infarto de miocardio, en un 44%, y el de un derrame cerebral, en un 49%". Las cifras eran tan espectaculares que todos los médicos pasaron a pautar el horario nocturno para la pastilla. Pero, hace un año y medio, una nueva investigación realizada en Reino Unido no encontró diferencias entre las dos tomas y, ahora, la Sociedad Española de Cardiología acaba de confirmarlo: da igual cuando se haga, no hay más beneficios en un horario que en otro.

La doctora Cristina Vicente Sendín, médico especialista en medicina familiar y comunitaria en el centro de salud de San Cibrao, en Cervo, confirma que "ha habido estudios que demostraban los beneficios de tomar la pastilla por la noche, la cuestión está en la letra pequeña, en la recogida de los datos para hacer las estadísticas. Los nuevos estudios que analizan esa recogida de datos nos dicen que lo más importante es tomar la medicación de forma regular y continuada. Y habrá más estudios en el futuro que ayuden a mejorar y controlar lo que conocemos ahora".

Las cifras de la hipertensión

Más de diez millones de personas tienen la tensión alta en España, aproximadamente un tercio de la población (32,9%), según datos del INE. De estos más de diez millones, unos 6,8 millones tienen cobertura diagnóstica, lo que significa que conocen su problema de hipertensión; mientras que la cobertura terapéutica –los pacientes que reciben tratamiento farmacológico– se cifra en 5,7 millones y, la más importante, la cobertura efectiva (reciben tratamiento y seguimiento) alcanza a 3,2 millones de pacientes. La prevalencia es mayor es varones, pero la cobertura diagnóstica y terapéutica resulta más elevada en las mujeres.

Unos 5,7 millones de pacientes reciben tratamiento para la HTA, mientras que solo 3,2 millones reciben tratamiento y seguimiento

Lo que no duele...

La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias y, como recuerda la doctora Vicente Sendín, "no duele y por eso no se le da importancia, al menos cuando somos jóvenes y nos ocupamos poco del yo del futuro". Unas cifras elevadas de tensión arterial tienen consecuencias negativas para la salud, tanto a corto plazo (desde un sangrado nasal u ocular a una hemorragia cerebral) como a largo plazo, porque cuando este problema es mantenido "va provocando en los órganos un deterioro progresivo. Por eso la HTA es uno de los principales factores de riesgo de las patologías cardiovasculares".

Tratamiento de la hipertensión

El primer escalón para el tratamiento de la tensión elevada pauta dieta, restricción de la ingesta de sal y actividad física. La especialista, que es vocal del Colegio Oficial de Médicos de Lugo, sabe que es una recomendación "aburrida" y por eso recibe excusas de los pacientes como "yo como fuera, no voy a pedir ensaladitas; mi trabajo no me lo permite" u otras del tipo "¿yo hipertenso?, ¿que voy, a tomar pastillas como mi abuelo, para siempre?".

Un abanico de respuestas que, una vez más, deja claro que no hay enfermedades, hay enfermos. Por eso, a pesar del reciente estudio de la Sociedad Española de Cardiología que asevera que no existe diferencia entre la administración de la pastilla por la mañana o la noche, la especialista lucense matiza que "si tengo un paciente de 30 a 55 años, que solo padece HTA y necesita tratamiento, yo le digo que lo tome cuando quiera, pero siempre en la misma franja horaria, porque lo que no vale es un día por la mañana y otro por la noche. En el paciente que ya tiene enfermedades o riesgo cardiovascular, que necesita varios fármacos y donde los objetivos pueden interferir, hay que ajustarle al máximo la toma del antihipertensivo, a veces como si fuera un tetris".

"El gran objetivo es mejorar la adherencia al tratamiento. Lo importante es tomar la medicación según las necesidades de cada persona"

A partir de ahora, esta médica señala que "las recomendaciones serán en función de lo cada persona necesite según sus patologías. El gran objetivo es mejorar la adherencia, porque el reto es fomentar el diagnóstico, tratamiento y control de la tensión arterial, y disminuir así las muertes y enfermedades cardiovasculares evitables. Este estudio no deja de ser una anécdota. Lo importante es tomar la medicación según las necesidades de cada persona".