"Los hijos de madres obesas tienen mayor probabilidad de defectos congénitos"

La obesidad continúa su alarmante progresión sin que, por ahora, existan indicios de que la tendencia vaya a cambiar. Considerada la verdadera pandemia del siglo XXI, sobre ella todavía existe una visión simplista, incapaz de entender la magnitud de sus implicaciones y el estigma de quien la sufre. El texto Obesidad. La pandemia silenciosa (Alienta) trata de abarcarlas todas, con la amplitud de miras que da contar con los enfoques de distintos expertos coordinados por la investigadora Almudena García Carrasco.

Lucía Chico Sordo, bióloga sanitaria especialista en genética médica y reproducción asistida, es una de las autoras del capítulo Obesidad y fertilidad. Amistades peligrosas. Actualmente, esta joven investigadora realiza una estancia predoctoral en la Universidad de Yale (Connecticut).



¿Desde cuando existe la constatación de que la obesidad también se relaciona con los problemas de fertilidad?

Los primeros estudios que relacionaban la obesidad con problemas de fertilidad son de finales del siglo XX. Aunque en el siglo X, en un capítulo dedicado al sobrepeso del libro The canon of medicine del médico Avicena, ya se hablaba de incapacidad para fecundar por parte del hombre obeso. Sin embargo, no ha sido hasta el siglo XX cuando los estudios sobre obesidad y fertilidad se han diseñado y desarrollado controlando diferentes variables que podrían influir en los resultados.

¿Cómo se concreta esta relación en el caso de la mujer?

En el caso de la mujer, la obesidad está ligada no solo a problemas de infertilidad, sino también a problemas durante el embarazo e incluso a repercusiones en la descendencia. Los estudios realizados hasta la fecha indican que un exceso de peso en la mujer se asocia con problemas ovulatorios, alteraciones del ciclo menstrual, una menor efectividad de los tratamientos de reproducción asistida y una mayor tasa de aborto. Principalmente se debe a que existe un desajuste hormonal que incide tanto en el ovario como en el endometrio.

Incluso, cuando en algún momento existe obesidad, los problemas de fertilidad que esta ocasiona se mantienen aunque la mujer alcance un normopeso.

La pérdida de peso en mujeres obesas y con sobrepeso mejora los resultados reproductivos, e incluso la fertilidad. Se han observado mejoras en la ovulación y en la tasa de embarazo incluso cuando la pérdida de peso es pequeña. Sin embargo, estas mejoras se han reportado en mujeres que presentan problemas ovulatorios, pero no está tan claro el beneficio, por ejemplo, en mujeres con obesidad y sobrepeso que tienen ciclos menstruales regulares. Siempre es aconsejable una pérdida de peso controlada de cara a la mejora de la fertilidad, pero eso tampoco garantiza un resultado reproductivo exitoso.

También existe un vínculo entre obesidad e infertilidad en el hombre, como ya apuntaba Avicena. ¿Cuáles son sus mecanismos?

En el caso del hombre, la obesidad se relaciona con alteraciones hormonales que pueden reducir la espermatogénesis, e incluso un aumento de la frecuencia de disfunción eréctil. Se ha observado que la pérdida de peso en los hombres lleva consigo un aumento en el recuento total de espermatozoides y el porcentaje de estos con morfología normal. Pero una cosa que se debe tener en cuenta es que en muchas ocasiones las parejas comparten la misma dieta, por lo que los problemas de fertilidad son fruto del efecto sinérgico de ambas partes.

Una vez que se ha logrado el embarazo, ¿en qué medida va a condicionar el desarrollo del mismo un exceso de peso?

Durante el embarazo, la obesidad aumenta el riesgo de complicaciones obstétricas teniendo consecuencias tanto para la madre como para el bebé. Existe una mayor probabilidad de aborto en el primer trimestre de embarazo y un mayor riesgo de que la madre sufra enfermedades como diabetes gestacional y preeclampsia. Además, es importante mencionar que la obesidad dificulta la realización de técnicas para evaluar al feto, como el ultrasonido.

¿La obesidad materna durante el embarazo va a implicar alguna consecuencia para el bebé tras su nacimiento?

Uno de los efectos más comunes en los bebés de madres obesas es que nacen con un mayor tamaño corporal, lo que en muchas ocasiones implica que sea necesario realizar una cesárea. Sin embargo, también se ha visto una mayor probabilidad de desarrollar defectos congénitos como la espina bífida (un defecto del tubo neural), defectos cardíacos o aparición de hernias en niños de madres obesas. Pero una de las cosas más llamativas es que existe una predisposición a la obesidad y a las enfermedades cardiovasculares en estos niños.

¿Se ha podido certificar esa predisposición?

Los estudios publicados que relacionan obesidad materna con mayor probabilidad de desarrollar defectos congénitos son en su mayoría observacionales. Es decir, estudian una población de mujeres obesas y analizan qué porcentaje de defectos congénitos hay en su descendencia. Lo que no existen son investigaciones causales que expliquen el porqué de esa asociación. Por lo tanto, son necesarios más estudios que se centren en los mecanismos moleculares implicados.