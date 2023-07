"Las guías europeas recomiendan iniciar las mamografías en el grupo de 45 a 49 años"

Las radiólogas que revisan todas las pruebas que se realizan en la Unidad de Mama del Hula son Ángeles Villares, Laura Abelairas y Lucía Graña, coordinadora de la unidad. Son las únicas de la provincia con actividad dedicada a la mama y las tres integran, además, el Programa Gallego de Detección Precoz de Cáncer de Mama.

La sanidad pública hace mamografías para prevenir el cáncer de mama a partir de los 50 años. ¿Por qué se ha establecido esa edad?

Actualmente, la edad es el único criterio para invitar a una mujer a un programa de cribado poblacional de cáncer de mama. En España se sugiere la realización de una mamografía cada dos años, a partir de los 50 años y hasta los 70. Estas recomendaciones de cribado se basan en estudios aleatorizados a gran escala realizados en la segunda mitad del siglo XX, en las décadas de los años 60-90.

Esto es así para pacientes sin riesgos especiales. ¿Qué grupos tienen protocolos específicos?

Actualmente, la evidencia científica está avanzando hacia un cribado personalizado, basado en el ‘riesgo’ individual. La Unidad de Mama del Hula recibe a diario peticiones de consulta para mujeres con sospecha de ‘riesgo’ aumentado de cáncer de mama. Dividimos a las pacientes en tres grupos según la probabilidad de desarrollar un cáncer de mama a lo largo de su vida: riesgo poblacional (menor de un 15%), riesgo moderado o intermedio (15-20%) y riesgo alto (mayor del 20 %). Los cirujanos, ginecólogos y oncólogos de la unidad las informan y asesoran acerca de cómo debe ser el cribado en cada caso particular. Según nuestro protocolo, una mujer con probabilidad intermedia de cáncer de mama debe hacerse una mamografía anual desde los 40 años. Las mujeres con riesgo alto necesitan una resonancia magnética y una mamografía anual. Las mujeres con riesgo poblacional son derivadas al programa de cribado de la Xunta.

El aumento de los casos de cáncer de mama en mujeres jóvenes ha hecho que EE.UU. cambie los protocolos, adelantanto la edad recomendada para la primera mamografía a los 40, ¿cómo valoran esta decisión?

Las guías europeas no recomiendan el cribado en mujeres con ‘riesgo’ poblacional de cáncer de mama de 40-44 años, pero sí creen que las de 45-49 años deberían realizarse una mamografía cada dos o tres años dentro de un programa de cribado. Algunas comunidades ya lo han implantado y Galicia está pensando en hacerlo. Además, se implantará la ampliación del cribado desde los 69 años fijados ahora hasta los 74.

¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de hacerlo?

El cribado se recomienda porque se considera que podría reducir la mortalidad por cáncer de mama. No obstante, hay que tener en cuenta que la sensibilidad de la mamografía no es óptima, existen falsos negativos. Además, un porcentaje de las exploraciones da lugar a pruebas adicionales o biopsias por una alteración detectada en una imagen que finalmente resulta ser benigna: estos falsos positivos provocan una ansiedad innecesaria en las mujeres sometidas a ellas. Por otro lado, existe la posibilidad de detectar un cáncer que no habría causado síntomas o habría permanecido clínicamente indetectable, porque progresa muy lentamente. Esto se conoce como exceso diagnóstico.

¿Cuál es el porcentaje de falsos positivos y cómo se actúa desde que la mamografía arroja la sospecha hasta que puede descartar?

Cuando una mamografía es valorada como positiva por uno de los radiólogos del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama (PGDPCM), la mujer recibe una cita radiológica para la Unidad de Mama del Hula. El día de la cita se realizan las exploraciones adicionales pertinentes, incluida la biopsia si es necesario. Si la alteración vista en la mamografía de cribado es valorada como benigna por las radiólogas, estas informan a la paciente al momento. En el año 2022 fueron derivadas a la Unidad de Mama desde el PGDPCM 323 mujeres, de las que 98 (un 30,3%) tenían un cáncer de mama. En la gran mayoría de los falsos positivos no fue necesario realizar una una biopsia. Nos gustaría resaltar que el PGDPCM tiene una política estricta de control de calidad y cumple los estándares europeos.

Otra preocupación de muchas mujeres es la de cómo le puede afectar al pecho la radiación de reiteradas mamografías.

Actualmente, las mamografías tienen unas dosis de radiación muy baja. En mujeres en las que se recomienda el cribado, el beneficio supera ampliamente al riesgo.

¿En qué franjas de edad se diagnostican más tumores de mama?

El cáncer de mama, cuya probabilidad de sufrirlo aumenta con la edad, suele aparecer entre los 35 y los 80 años, aunque la franja de los 45-65 es en la que se registra una mayor incidencia, al ser el momento en el que se producen los cambios hormonales en los períodos de peri y post menopausia, una curva de incidencia que continúa aumentando a medida que la mujer envejece. La inmensa mayoría de las mujeres que desarrollan cáncer de mama no presentan factores de riesgo evidentes ni antecedentes familiares marcados de cáncer de mama.

¿Los distintos tipos de mama permiten hacer una predicción de riesgo o establecer la necesidad de espaciar o hacer más frecuentes las pruebas?

La sensibilidad de la mamografía es menor en las mujeres con mamas más densas (mayor cantidad de tejido glandular que graso). La densidad mamaria es un factor que se tiene en cuenta cuando se calcula la probabilidad de cáncer de mama en una mujer. La mejor estrategia de seguimiento en mujeres con mama densa es objeto de múltiples estudios en la actualidad, sin que se haya llegado a un consenso todavía.