"No le estás fallando a un ser querido con alzhéimer si delegas algunos cuidados"

"Esta enfermedad ataca a lo que eres: tu memoria. Si ya no eres capaz de recordar quién eres, está claro que no puedes ser la misma persona", afirma Valentín Calvín, psicólogo clínico y director de Afalu (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras Demencias Neurodegenerativas de Lugo). Precisamente eso es lo que marca la gran diferencia entre una demencia y cualquier otra patología, "y lo que hace tan difícil la tarea para quien está a su lado". Una figura, la del cuidador principal, que merece reconocimiento, pero sobre todo atención para evitar la sobrecarga y el colapso.

El papel del cuidador

El alzhéimer es una dolencia neurodegenerativa que se caracteriza por el depósito anormal de proteína amiloide y proteína tau en el cerebro. Estas proteínas forman unas placas que se acumulan alrededor de las neuronas, que poco a poco van muriendo.

Las alteraciones cerebrales comienzan años antes de la aparición de los primeros síntomas, en la fase inicial de la enfermedad: la preclínica. Cuando los pacientes desarrollan síntomas cognitivos y fallos objetivables en una exploración médica –aunque su repercusión en las actividades de la vida diaria sea pequeña– entrarían en la fase prodrómica. La última fase, la de demencia, se caracteriza por un grave deterioro cognitivo que afecta a la funcionalidad del paciente, quien progresivamente va perdiendo sus recuerdos y su autonomía personal.

Este es un proceso largo, que puede prolongarse "entre 15 y 25 años", estima Valentín Calvín, un tiempo en el que las funciones y responsabilidades que soporta el cuidador principal irán en aumento. Como explica el presidente de Afalu: "La cuidadora principal –y voy a hablar en femenino, porque los datos nos indican que las mujeres son las que prácticamente siempre desempeñan esta tarea– va poco a poco asumiendo la atención integral de ese paciente. Lo hace tanto a nivel psicológico –ya sea preocupándose por su salud mental o acompañándolo al médico para que este pueda saber si hay ansiedad, insomnio o otros problemas–, como biológico –alimentándolo, aseándolo o vigilando que tome la medicación prescrita– o social, saliendo a pasear o tratando de que mantenga la relación con su entorno".

Cada nuevo caso diagnosticado cambia la vida de una familia entera, en su rutina y también en sus emociones

El psicólogo incide en que la cuidadora principal debe plantearse desde el primer momento que va a desempeñar este papel "a largo plazo, y eso le exige estar en las mejores condiciones, físicas y mentales, por lo que deberá cuidarse, descansar y contar con mucha ayuda, tanto por parte de su entorno como de la que se brinda desde las administraciones. Toda la familia debe asumir que no puede haber una única persona responsabilizándose, noche y día, del enfermo".

Pero no siempre es fácil convencer al cuidador de que necesita dejarse ayudar, como relata el presidente de Afalu: "Muchas familias creen que si ellos no están ocupándose de su ser querido en todo momento, este no va a estar igual de bien. Ahí hay que hacer un trabajo para lograr un cambio de mentalidad y que sepan que no le están fallando si recurren a personas ajenas, que en las asociaciones y centros especializados cuentan con un elenco de profesionales que les pueden dar todos los servicios que necesitan, desde psicólogos para estimular la memoria, a fisios para conservar el tono muscular... En los centros de día, por ejemplo, los pacientes están bien atendidos y es una buena fórmula para preservar la salud de la cuidadora principal".

"Desde el primer contacto con Afalu, ponemos sobre la mesa que el cuidado se debe repartir entre los profesionales y la familia, ya que cuando toda la responsabilidad recae sobre sus hombros es muy posible que aparezca el síndrome del cuidador quemado". La persona que se ocupa del dependiente, sobre todo cuando ambos conviven, sufre un profundo desgaste emocional y físico, que puede manifestarse con un cuadro de "irritabilidad, desmotivación, ansiedad y estrés, con la sensación de que va a colapsar de un momento a otro; de hecho, algunos sufren episodios agudos de ansiedad".

Sentimientos que cambian

Cada nuevo caso diagnosticado cambia la vida a una familia entera, en su rutina y también en sus emociones. Valentín Calvín explica la evolución que se da en ese ámbito: "Al principio los sentimientos son de empatía, porque el enfermo los reconoce y el vínculo que había entre ellos se mantiene. Eso va evolucionando y a veces incluso surgen enfrentamientos. No deja de ser lógico que si no te reconocen y tú invades el espacio íntimo de una persona –por ejemplo, con un gesto afectuoso– no sea algo bien recibido. Esto puede desencadenar en la cuidadora pensamientos negativos, del tipo "no se está portando bien conmigo, con todo lo que hago por él o por ella", pero no hay que perder nunca de vista que ya no es la misma persona, asumir que no te reconoce en vuestra relación y que no se puede forzar la situación. Aparecen sentimientos negativos de ‘no cariño’ hacia ese ser querido que podemos ayudar a gestionar en terapia".

Primeras señales

El entorno también suele ser quien percibe las primeras señales de la enfermedad, "aunque a veces no las quieren ver y solo acuden al médico cuando las pruebas son muy grandes". El psicólogo explica que entre los síntomas iniciales estarían "pérdidas de memoria importantes, no pequeños descuidos, y cambios llamativos en el comportamiento de la persona, que si hasta ese momento era muy coqueta ahora puede ir descuidada. Cualquier conducta extraña en los ámbitos cotidianos deberían provocar desconfianza acerca de qué está pasando".