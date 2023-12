"Esta es la mejor época del año para realizarse cualquier tratamiento estético"

¿Cuáles son los tratamientos que resulta mejor realizar en invierno?

En general, esta época del año es la mejor para cualquier tratamiento estético. Las bajas temperaturas contribuyen a que la piel y los tejidos se recuperen mejor de cualquier intervención médico-estética, ya que algunos de estos procesos causan hinchazón o hematomas temporales que son más fáciles de disimular en invierno. Además, muchos de los tratamientos faciales, como los que implican recambio de piel, son totalmente incompatibles con el sol, ya que este puede producir hiperpigmentación postinflamatoria (mancha).

También hay procedimientos que requieren varias sesiones, por lo que si se busca que sus resultados sean visibles en primavera o verano deben planificarse ya.

Sí, así es, hay protocolos que requieren planificarse con dos o tres meses de antelación. Por eso podemos decir que ahora es el momento perfecto para realizarse cualquier tratamiento estético, pero especialmente los enfocados a la mejoría de la calidad de la piel, es decir: manchas de sol, manchas hormonales, rojeces, arrugas etc. sobre todo si son procedimientos láser.

¿Cuáles son las intervenciones más demandadas?

Lo más demandado, sobre todo ahora de cara a las fiestas de Navidad, son los tratamientos faciales, especialmente los reafirmantes e hidratantes. La gente quiere verse bien para estos eventos y busca tratamientos eficaces e indoloros con efecto inmediato. Una buena opción son los tratamientos faciales de la marca Casmara, que son monodosis de alta cosmética que contienen la concentración de activos óptima para cada cliente. Lo más interesante es que tiene un efecto flash visible con solo realizar una sesión. Otro tratamiento muy demandados es la radiofrecuencia facial, con efecto tensor, que atenúa arrugas finas y marcas de expresión desde la primera sesión.

El peeling químico también tiene muchos adeptos, y es uno de los procedimientos que deben hacerse en estos meses.

El peeling químico es un procedimiento médico estético usado principalmente para el rostro, que consiste en utilizar una serie de ácidos para acelerar o favorecer la renovación celular, lo que mejora diversos defectos o imperfecciones de la piel, como arrugas, manchas, marcas de acné, estrías e incluso cicatrices. También mejora la textura de la piel, disminuye los poros y regula la secreción de sebo. El procedimiento es sencillo, se hace la preparación básica de la piel (desmaquillado y tonificación), se aplica el peeling y después de unos minutos se coloca una mascarilla calmante para, por último, poner protección solar de amplio espectro SPF 50. Este es un tratamiento perfecto para la limpieza y mejora de las pieles más maduras y castigadas. A las pieles más jóvenes les recomendamos limpiezas profundas en las que no son necesarias los ácidos.

¿Es aconsejable repetirlo cada año para mantener las manchas de la piel a raya?

El tiempo que va a transcurrir entre la aplicación de un peeling facial y su repetición va a depender del tipo de peeling, del tipo del piel y del fin que persigamos. Cuando es un peeling superficial para pequeñas arruguitas, marcas de acné o preparación de la piel para otros tratamientos, se debe repetir cada dos o cuatro semanas. Si el peeling es más profundo debido a que la piel lo requiere porque tiene más imperfecciones, se hará de nuevo en siete meses o un año.

También es mejor recurrir a la vitamina C cuando los rayos solares no van incidir sobre la piel. ¿Cómo actúa esta?

La vitamina C actúa como un potente antioxidante, ya que neutraliza los radicales libres que causan estrés oxidativo en la piel, el responsable del envejecimiento prematuro. También es esencial para la producción de colágeno en las células cutáneas, que ayuda a mantener la estructura de la piel y a retrasar los síntomas del envejecimiento. Además de ser muy recomendable su ingesta a través de los alimentos, también debemos realizarnos tratamientos que aporten esta vitamina y nutran directamente nuestra piel, como a través de mesoterapia facial o realizando tratamientos cosméticos de cabina que contengan esta vitamina. Si se apoya con un tratamiento domiciliario complementario en forma de ampollas o sérum alargaremos los resultados. La vitamina C, aunque no es fotosensibilizante (no altera ni afecta a nuestra piel a la hora de la exposición a los rayos Uva), sí es fotosensible (se inactiva con el sol), por eso se recomienda su uso en épocas de poca exposición.

Al retinol tampoco le gusta el sol, ¿cuáles son sus ventajas?

El retinol es un retinoide derivado de la vitamina A que se usa para darle a la piel un impulso saludable al minimizar líneas de expresión y arrugas, suavizar su textura y disminuir la hiperpigmentación y las manchas. Por lo tanto, es otra opción contra el envejecimiento prematuro. Hay que diferenciar el retinol que viene en cualquier producto estético que compremos del ácido retinoico, que debe ser empleado por profesionales. Se debe tener cuidado con su uso en pieles sensibles, a las que siempre aconsejo su uso en cabina. Generalmente también se recomienda en esta época ya que le pasa lo mismo que a la vitamina C: se inhibe el efecto ante la exposición solar.

Tampoco hay que olvidar que esta es la mejor época para la depilación láser. ¿Cómo actúa el láser sobre el folículo piloso?

Efectivamente, es una época muy buena para usar el láser. Nosotros trabajamos con el diodo, que hoy en día es la mejor opción para depilación definitiva. Este emite un rayo de luz monocromática y unidireccional de alta precisión, que con una longitud de onda determinada ataca la melanina del folículo piloso hasta destruirlo. Entre sus principales ventajas está que puede trabajar con cualquier tipo de piel o de pelo sin riesgos para la piel. No duele (aunque puede ser molesto para algunos pacientes), no deja cicatrices y se consigue eliminar hasta un 90% de pelo.

¿Qué sucede si no se evita el sol tras una sesión láser?

Aunque hay algunos equipos que permiten seguir trabajando con el pelo en verano, lo más cómodo y recomendable es evitar esa época, ya que después de una sesión láser ha de pasar aproximadamente una semana antes de exponer la piel, pues así se elude la irritación y sobre todo la aparición de manchas, producidas por el efecto del sol en la lesión del poro.

