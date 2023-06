Una enfermedad, no un problema estético

Cristina López Muinelo tenía seis o siete años cuando se dio cuenta de que habían aparecido unas manchas blancas en sus manos. Su reacción fue la que habría tenido cualquier niña, ir corriendo a enseñárselas a su madre, que tampoco había reparado en ellas hasta ese momento. Así fue como se manifestó en la vida de Cristina, quien actualmente desarrolla su trabajo de pediatra en el centro de salud de la Praza de Ferrol de la capital lucense, el vitíligo. Se trata, como detalla ella, de "un trastorno autoinmune que hace que algunas áreas de la piel pierdan su color natural, sustituyéndolo por otro blanco lechoso, al morir o dejar de funcionar las células que producen melanina".

Con el tiempo, además de en las manos, la falta de pigmentación afectó a más áreas de la piel de Cristina, como los pies, tobillos o zona peribucal. Ella explica que el suyo es el "tipo más habitual, pues supone el 80% de los casos. Es un vitíligo no segmentario, con manchas distribuidas de forma simétrica, sobre todo en las articulaciones de los dedos de las manos, codos y rodillas. Yo encajo en el subtipo acrofacial, con despigmentación en las áreas acras de las extremidades (dedos) y la cara". Otros subtipos son el "generalizado, con las manchas muy próximas unas a otras, o el universal, en el que cubre al menos el 80% de la piel".

El vitíligo segmentario se da cuando las manchas blancas aparecen en una región específica, en un solo lado del cuerpo, y resulta muy poco común.

Tratamientos

El vitíligo afecta a entre el 1-2% de la población mundial, siendo más perceptible en aquellas razas con más pigmentación en la piel. Suele debutar cuando los pacientes tienen entre diez y 30 años, aunque puede aparecer en cualquier momento de la vida.

A Cristina se le manifestó tempranamente, y cuando acudió al dermatólogo la prescripción que recibió en aquel momento, hace más de 30 años, fue "proteger esas zonas del sol y seguir una dieta rica en betacarotenos. Mis padres compraron una licuadora y yo tenía que tomarme unos zumos que me parecían terribles".

Ahora las opciones han aumentado notablemente, como reconoce esta pediatra. "El tratamiento que se está mostrando más efectivo es la fototerapia, que contribuye a frenar el proceso de despigmentación y ayuda a repigmentar, al estimular la proliferación de melanocitos y su migración hacia la epidermis. La fototerapia UVB de banda estrecha tiene menos efectos secundarios que la fototerapia clásica con rayos Uva, por eso se ha convertido en la más usada, y consiste en exponer la piel únicamente a las longitudes de onda de luz ultravioleta (alrededor de 311 nanómetros) más beneficiosas. En combinación con fármacos específicos, tanto tópicos como orales, su respuesta es mayor. El tratamiento debe mantenerse entre seis y 24 meses, consiguiendo repigmentar la piel hasta en un 50% de los casos. Se suele añadir fotoprotección por vía oral para evitar que se produzcan quemaduras y prevenir la aparición de un posible melanoma".

Otra posibilidad sería recurrir al "láser Excimer –una radiación monocromática con una longitud de onda de 308 nm–, que consigue resultados similares, pero en los casos en los que el vitíligo tiene focos muy localizados. La cirugía de microinjerto de piel se reserva para los pacientes con enfermedad estable y limitada, cuando han fallado otras opciones".

La pediatra lucense también destaca las nuevas posibilidades que está abriendo la investigación con, por ejemplo, "los llamados inhibidores de la Janus-quinasa (JAK), unas moléculas desarrolladas en los últimos años que bloquean de forma selectiva la acción de las defensas que destruyen los melanocitos, evitando que dichas defensas los ataquen. Ya se utilizan en otros campos de la medicina, como la artritis reumatoide o la enfermedad inflamatoria intestinal, y ahora se están probando en enfermedades de la piel como psoriasis o alopecia areata. En en caso del vitíligo, resulta muy prometedor".

El abordaje cambia totalmente cuando se trata de vitíligo de subtipo universal. Como explica Cristina López Muinelo, "con al menos el 80% de la piel sin pigmentación, siguiendo la lógica ahí no se busca repigmentar, sino quitar el poco color que pueda existir para evitar el contraste. Exige que el paciente limite totalmente durante el resto de su vida la radiación solar que recibe".

Afectación psicológica

Se desconoce qué es lo que ocasiona esta dolencia, aunque los expertos apuestan a un origen multifactorial, a una combinación "de predisposición genética, un trastorno del sistema inmunitario y la incidencia de factores ambientales, pudiendo actuar como desencadenante el estrés, una quemadura solar grave o un traumatismo en la piel", señala Cristina López Muinelo. En su caso, ella comparte esta enfermedad con una de sus primas hermanas y sabe que su hijo también podría desarrollarla, "aunque por ahora, a sus cuatro años, no tiene nada".

Lo que esta profesional sanitaria no ha sufrido es el impacto emocional negativo que muchos enfermos sienten a causa de la enfermedad: "A mí no me ha implicado el sufrimiento que muchas veces acompañan a este tipo de dolencias. Siempre he visto mis manchas como algo natural, como algo que forma parte de mí, pero hay personas para las que supone un gran problema, que les acarrea depresión, baja autoestima y vergüenza, que pasan factura a sus relaciones sociales y sentimentales".

Como profesional, ella percibe en su consulta que "normalmente, los padres se suelen angustiar más que los niños cuando a estos les aparece vitíligo. Los pequeños no le suelen dar demasiada importancia a sus manchas, pero sus padres sí y son ellos los que buscan un tratamiento. Los adolescentes sí sufren un impacto mayor ante la aparición de la enfermedad, pudiendo requerir apoyo psicológico".