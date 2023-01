Dry January: el reto de no beber alcohol en enero ha llegado a España

La organización Alcohol Change UK impulsó una iniciativa en el 2011, Dry January (enero seco), en la que lanzaba a la sociedad británica el reto de reducir el consumo de alcohol. Esta iniciativa recibió el apoyo gubernamental solo dos años después, ya que el alcoholismo es un importante problema de salud en Gran Bretaña, donde entre 1960 y 2002 se triplicaron los fallecimientos a causa de la cirrosis hepática. Aunque enero todavía no ha concluido y es difícil hacer una previsión de su impacto, se calcula que este primer mes de 2023 serán más de ocho millones los británicos que tratarán de no probar el alcohol.

¿CUÁNTO SE BEBE EN ESPAÑA?

El monográfico Alcohol 20-21. Consumo y consecuencias, editado por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (Oeda), constata que tomar bebidas alcohólicas está muy normalizado en España, un país en el que concurren un elevado consumo y una gran producción. Este informe estima que desde 2010 a 2017 se produjeron en nuestro país 15.489 muertes anuales atribuibles al alcohol, siendo un 55,7% de estas de personas menores de 75 años ("prematuras").

España no está en la misma situación de Gran Bretaña, pero el consumo de bebidas alcohólicas también se sitúa aquí en cotas elevadas y sus consecuencias son notables a diferentes niveles. El alcohol supone un importante factor de riesgo de enfermedad y mortalidad, en un contexto social de banalización del consumo.

CAMBIO DE HÁBITOS

La capacidad de concentración y el sueño mejoran en quienes se suman al Dry January, que también logran una pequeña pérdida de peso y una cierta regulación de los niveles de glucosa y colesterol. Sin embargo, esa tregua no implica beneficios a medio plazo para el organismo si una vez superado ese tiempo se retoma un consumo perjudicial. No se trata, por tanto, de ningún plan detox para depurarse. El verdadero objetivo de la campaña sería ayudar a tomar conciencia de que no es necesario el alcohol en nuestro día a día e instaurar un cambio de hábitos. Se busca que quien se sume a la campaña reflexione sobre cuánto bebe y por qué.

¿Cuál es el consumo perjudicial? La comunidad médica coincide en que los menores de 20 años deberían tener un consumo cero de alcohol, pero ese acuerdo se rompe en el caso de los adultos, ya que mientras algunos estudios aceptan una ingesta moderada, otros la rechazan. El consumo moderado de alcohol se ha fijado, para las mujeres, en menos de una unidad básica estándar (10 gramos) al día y menos de siete unidades a la semana, mientras que en hombres estas cifras serían de menos de dos unidades diarias y de 14 semanales.

PATRÓN ANGLOSAJÓN

Lisa Kugler, psicóloga y vicepresidenta de Shatterproof –una organización enfocada a la recuperación de personas con adicciones–, explicó en el diario New York Times que aunque el Dry January puede ser una gran oportunidad para reevaluar nuestra relación con el alcohol, es posible que más de una persona piense que no tiene ningún problema con la bebida al superar este reto, cuando en realidad sí lo puede haber. Y esto es así porque, como la experta alerta, "el patrón ha cambiado. El consumo ahora no es diario, como ocurría antes en los países mediterráneos, sino que se ha vuelto más anglosajón. Es explosivo en ciertos momentos".

UNA IDEA CON UNA BUENA ACOGIDA

La idea del Dry January ha ido calando fuerte en el resto del mundo y, siguiendo a Gran Bretaña,ciudadanos de países como EE.UU., Finlandia o Suiza la han adoptado. Un estudio de Morning Consult realizado en enero de 2021 entre 2.200 estadounidenses reveló que un 13% de estos se había sumado al Dry January.



En la campaña de 2022, en Instagram aparecían más de 400.000 entradas bajo la etiqueta #dryjanuary.



¿Mejor en febrero?

En Canadá y República Checa tienen el Dry February. La idea es la misma: dejar de beber alcohol durante un mes, pero ellos escogen febrero.