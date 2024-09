"La donación de médula es la única oportunidad para muchos pacientes"

El hematólogo lucense José Manuel Paz Carreira incide en que "donar médula no es un acto tan lesivo ni tan molesto como frecuentemente se cree, y puede ser la única oportunidad para muchas personas. Esa gente a la que no le pones cara o en quien no piensas, hasta que un día le toca a tu amigo o a tu hija"