Jorge Mira: "O deporte tonifica e mantenme novo"

É un dos físicos e investigadores galegos máis prominentes e no deporte, que practica dende neno, non ía ser menos. O catedrático de Electromagnetismo da USC, ao que a Real Academia Galega de Ciencias distinguiu cunha das Medallas Galicia de Investigación 2022, Jorge Mira (Zas, 1968), entende a actividade física como algo que "ten que redundar" na súa "saúde". Por iso non é home de xogos de equipo e menos dos que implican "dedicar o corpo a que un balón entre nunha portería".

"Probalo todo" é a máxima do profesor e divulgador científico de Baio, que foi campión da Costa da Morte de taekwondo. "Diariamente, procuro pegar algunha patadiña", explica Mira, que no 1996 foi campión galego de bailes de salón, unha actividade na que o anotou a súa nai. Ademais de competir en esgrima e de ter licencia de parapente, a este xadrecista tamén lle prestan as carreiras pedestres. E, como nadador federado acumula 35 medallas en campionatos galegos na sección máster. A última, de bronce, gañouna no 2019, antes da covid. E vai volver á carga.

Nunha xornada ideal na que o seu labor docente, como investigador e comunicador llo permite, Mira nada uns 45 minutos. Outros 20 son para estiramentos e exercicios de acondicionamento, entre os que inclúe o 'mindfulness' para mellorar a capacidade respiratoria e a reequilibrarse ao botar horas sentado no traballo. "Na fin de semana fago algo de bici e algunha carreira", explica. Os beneficios tenos claros: "Tes o corpo máis tonificado e creo que me mantén novo".

De nai labradora, Jorge Mira tira "moito da despensa familiar", chea de produtos "saudables". Contrario á comida lixo, é tallante: "Prefiro non comer a tomar unha porcallada". Á hora de gastar en alimentación, non anda con "miramentos". Procura coller os mellores produtos naturais.