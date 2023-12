Las claves médicas que arrojan una lectura positiva del 2023

La aprobación de los primeros fármacos para tratar de evitar la progresión del alzhéimer, la inmunización contra la bronquiolitis o una nueva vacuna que podría ser definitiva en la lucha contra la malaria son algunos de los importantes hitos logrados durante el 2023. El doctor Lorenzo Armenteros, médico de familia y portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), repasa esos y otros logros y añade un deseo, alto y claro, para el 2024: "Mi deseo es que la Sanidad sea uno de los aspectos más importantes de la política para que, en aquellos lugares donde por suerte tenemos un nivel de vida alto, esta se mantenga en los estándares que ha estado hasta ahora, cuidándola tanto en el ámbito de prevención como en el de actividad clínica directa. Y que seamos solidarios con aquellos países que no alcanzan este nivel, porque la Sanidad es un derecho que tiene todo ser humano y debemos contribuir a ello. Es algo por lo que tenemos que trabajar para lograr una mejor convivencia futura".

Esperanza para el alzhéimer

La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA) daba este año luz verde a dos nuevos fármacos, aducanumab y lecanemab, para prevenir la progresión del alzhéimer en una etapa temprana de la enfermedad. Ambos actúan eliminando las aglomeraciones anormales (placas) de la proteína beta amiloide que se agrega en el cerebro de los pacientes de alzhéimer, con lo que se logra reducir el deterioro cognitivo y funcional de los enfermos. Los peros: son tratamientos caros, que pueden causar efectos secundarios adversos y que, para algunos expertos, ofrecen unos beneficios demasiado modestos. La Agencia Europea del Medicamento (Ema) todavía no ha autorizado su uso en Europa.

El doctor Armenteros valora que se trata de "dos fármacos prometedores. Es cierto que en determinadas personas pueden tener un efecto que no es el más adecuado, ya que pueden provocarles efectos secundarios indeseados, pero abren una vía de tratamientos con anticuerpos monoclonales que resulta muy esperanzadora para una enfermedad muy destructiva y para la que teníamos muy pocas herramientas con una evidencia científica significativa".

Inteligencia artificial para cribar el cáncer de páncreas

El cáncer de páncreas es uno de los procesos oncológicos con tasas de supervivencia más bajas. No existe una prueba de detección sencilla y sus síntomas iniciales son poco precisos, por lo que la enfermedad suele diagnosticarse en estadios avanzados. Sin embargo, un estudio dado a conocer en mayo, realizado por científicos de las universidades de Harvard y Copenhague, sugiere que la IA podría lograr un diagnóstico más temprano, multiplicando así las posibilidades de curación. En la investigación, en la que tomaron parte más de diez millones de personas, una herramienta de inteligencia artificial identificó con éxito, tres años antes de que fuesen diagnosticadas, a aquellos que tenían un riesgo elevado de padecer cáncer de páncreas usando datos de sus historias clínicas.

El portavoz de la SEMG explica que "el de páncreas es un cáncer de mal pronóstico y para el que existen muy pocas estrategias de curación, por eso cualquier medida que se pueda utilizar para establecer diagnósticos anticipados es bienvenida. La IA usa un algoritmo predictorio a partir de unos determinados componentes orgánicos genotípicos y fenotípicos, unos que están marcados en nuestro interior y otros que se basan en nuestra forma de vida, para establecer qué pacientes tienen una mayor posibilidad de sufrir cáncer de páncreas y actuar de una forma preventiva sobre estos para lograr un diagnóstico muy precoz que redujese el tremendo pronóstico que implica". El doctor Armenteros desconoce si en España se está realizando alguna investigación similar, aunque sí le consta que "existen varias unidades muy avanzadas que estudian esos tumores".

Inyección de ARN contra el colesterol

La noticia de que existía una vacuna contra el colesterol LDL –el colesterol malo– fue recibida con auténtico entusiasmo por todos aquellos que no logran mantener a raya sus cifras. Nada más y nada menos que el 50,5% de la población adulta en España.

Realmente, no es una vacuna, sino un tratamiento inyectable que solo precisa dos dosis al año. La mala noticia es su elevado precio. Por eso, Sanidad solo lo financiará en los casos de mayor riesgo: enfermos cardiovasculares que no consiguen bajar sus cifras de LDL con otros tratamientos.

El doctor Armenteros señala que "este tratamiento, mal llamado vacuna, logra un notable descenso del colesterol LDL, lo que implica una gran actividad reductora del riesgo cardiovascular. También aporta una importante esperanza para el futuro, ya que es la primera vez que se utilizan terapias con ARN en la prevención cardiovascular, permitiéndonos un abordaje novedoso en este tipo de patologías". El facultativo lucense quiere resaltar que también en este caso se trata "de otro anticuerpo monoclonal, que claramente son los fármacos con los que se han logrado mayores éxitos en el 2023".

La revolución del Ozempic

Adelgazar sin dieta, sin hacer ejercicio. Perder sin ningún sacrificio hasta un 15% del peso. Eso logra la semaglutida –una de cuyas presentaciones comerciales es el Ozempic–, un agonista del receptor GLP-1 que se prescribe para la diabetes tipo 2, pero que como efecto secundario logra una reducción significativa de peso. Desde la Viagra, ningún otro fármaco había logrado despertar tanto interés como este.

"Cuando se empezó a hablar de este fármaco, en España se financiaba en pacientes con diabetes, y más concretamente en aquellos que además tenían un grado de obesidad, sobre los que ha demostrado un mayor efecto. No es un fármaco para uso común ni, por el momento, para la obesidad, aunque sí hay quien lo está utilizando sin financiación para reducir kilos", explica el doctor Armenteros, quien indica también que "se ha visto que el Ozempic y otros similares, de la familia de los análogos de la GLP1, actúan de forma importante sobre el peso. Esto abre todo un campo a nuevos fármacos, y el próximo año ya van a aparecer varios en el mercado que logran una reducción del peso del paciente que podría llegar al 25%. Se trata de un antidiabético, pero este efecto tendría que hacer pensar en nuevas indicaciones y en ampliar su financiación a otro tipo de patologías, porque no hay que olvidar que la obesidad –como la diabetes y la hipercolesterolemia– contribuye muchísimo a elevar el riesgo cardiovascular y la mortalidad, por eso actuar sobre esa gran epidemia debería ser un deber ético de los gobiernos". Realmente, financiar fármacos que resulten eficaces contra la obesidad es más una inversión que un gasto. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) estima que cada ciudadano pagó 265 euros adicionales de impuestos en España durante el 2019 para sufragar el incremento del gasto en salud que implican el sobrepeso y la obesidad. Y las cifras, tanto las del número de afectados como las del gasto, no han dejado de mantener un crecimiento sostenido desde entonces.

Malaria

El 2023 también será recordado como el año en el que la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó una nueva vacuna contra la malaria. Desarrollada por la universidad de Oxford, estará disponible a mediados del 2024. La malaria, transmitida por la picadura de un mosquito, deja más de 600.000 fallecidos en el mundo, la mayoría niños en África, y la situación empeora a causa de los efectos del cambio climático.

El doctor Armenteros reflexiona sobre que se trata de un problema grave que podría extenderse a nuevos puntos del planeta, ya que "estamos viendo que las enfermedades que considerábamos de un lugar determinado, con la actual movilidad de la población, pueden aparecer en cualquier otro punto. Y eso pasa con la malaria, para la que siempre se ha buscado una inmunización. Las características de esta segunda vacuna –la primera fue aprobada en el 2021, pero el suministro resulta insuficiente–, más económica y de la que se espera que pueda paliar la limitada producción de la única existente hasta ahora, son prometedoras".

Bronquiolitis

El último hito en este repaso al 2023 nos toca muy de cerca, porque Galicia ha sido pionera en poner en marcha, a finales de septiembre, una campaña de inmunización masiva contra el virus respiratorio sincitial (VRS), con recién nacidos, niños dentro de grupos de riesgo y bebés menores de seis meses como destinatarios. El VRS, el patógeno responsable de las bronquiolitis, provocaba hasta ahora unas 1.000 hospitalizaciones al año en Galicia, el 75 % en menores de un año.

"La inmunización infantil con nirsevimab, nuevamente un anticuerpo monoclonal, contra el virus respiratorio sincitial (VRS) es también un hito. La bronquiolitis en las etapas iniciales de la vida es una enfermedad grave, con una incidencia sobre la mortalidad en los primeros meses de vida notable y contar con esta arma terapéutica es realmente importante, un hito en el que Galicia ha sido pionera con una campaña de vacunación masiva". Una acción que ya ha logrado una reacción, como confirma el facultativo: "Hay una clara reducción en el impacto de la bronquiolitis en la mortalidad en los primeros meses de vida y una notable caída en los ingresos hospitalarios por esta causa".

Medicina sin brecha de género y personalizada

El doctor Lorenzo Armenteros señala otros dos pasos de gigante de la medicina, aunque en este caso no tienen que ver con fármacos: la reducción de la brecha de género y la personalización.

"Se está dejando de tratar la enfermedad para tratar a la persona. El futuro nos lleva por el camino de una máxima individualización de los procesos terapéuticos", indica este profesional, quien también destaca que "las investigaciones han dejado de hacerse solo con hombres, lo que nos daba una medicina androcéntrica con graves carencias para las mujeres. Afortunadamente, esto está cambiando".