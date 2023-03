Chus Pérez Amor: "A veces se pone de moda calzado que claramente va a concluir en lesiones"

La primavera cambia hábitos. El aumento de las horas de luz y los primeros rayos de sol animan a iniciar o aumentar la práctica deportiva en exterior. Es una actividad claramente beneficiosa, pero que demanda cierta preparación, como una visita a la podóloga.

Antes de lanzarse a jugar al fútbol, a correr o, en general, a cualquier práctica deportiva, ¿por qué es recomendable una revisión podológica?

La práctica de cualquier deporte exige un previo reconocimiento general de salud, en el que se debe incluir una revisión de nuestros pies. Es importante porque podemos presentar patologías latentes que no se manifiestan en la vida habitual al no existir una sobrecarga, y aquí estoy pensando en cualquiera de las que pueden afectar a las articulaciones del miembro inferior, como la rodilla, el tobillo o los metatarsianos.

¿Cómo se puede minimizar el riesgo de lesiones durante la práctica deportiva?

Existen múltiples variables que entran en juego a la hora de prevenir una lesión, no solo físicas, sino también ambientales. Por lo tanto, es importante realizar una historia clínica integral del paciente deportista y tener en cuenta un enfoque multidisciplinar del mismo, incluyendo a fisioterapeutas, nutricionistas, traumatólogos y psicólogos.

¿Y ciñéndose al ámbito podológico?

Hay que tener en cuenta las características anatómicas individuales de cada deportista: si existen juanetes, dismetrías... Además, contamos con el recurso de pruebas complementarias, como los estudios de la pisada, que nos dan una valiosa información que nos ayuda a reducir o prevenir lesiones, y tratamientos como órtesis de silicona o plantillas.

La simple observación de la planta del pie le proporciona una valiosa información a un podólogo.

La piel de la planta del pie constituye un verdadero mapa de las cargas a las que estos están sometidos. Los callos y las durezas son respuestas y defensas de nuestro cuerpo que no solo se deben tratar estéticamente, sino también biomecánicamente para elaborar nuestros diagnósticos y tratamientos. Naturalmente, ayudas como los estudios de marcha nos permiten afinar mucho más.

¿En qué consiste el estudio de marcha?

Es un análisis en el que, a través de una plataforma de presiones, se controlan de forma informatizada parámetros que a simple vista no podríamos medir: superficie en contacto con el suelo, carga articular, desviaciones del centro de gravedad...

Antes de hacer un estudio de marcha, su primera herramienta diagnóstica es el análisis de la pisada.

Este análisis comienza con la exploración articular del paciente en camilla, donde revisamos cómo se encuentra a nivel de ligamentos y muscular. Después el paciente dará un paseo, para verlo caminar y así podernos hacer una idea de posibles compensaciones que nos hagan descubrir problemas encubiertos.

¿Sería recomendable usar plantillas personalizadas en la práctica deportiva?

Las plantillas son herramientas que nos ayudan a mejorar nuestras capacidades a la hora de hacer deporte. Son fáciles de llevar porque van dentro del calzado y suman a las ventajas incorporadas por el fabricante las individuales que les añadimos con nuestras plantillas.

A la hora de comprar unas zapatillas de deporte, ¿qué se debe tener en cuenta?

Cuando vamos a comprar nuestra equipación deportiva, en la tienda nos van a aconsejar, ya que suelen tener personal cualificado; pero en el caso de presentar algún tipo de molestia o sensación que se salga de las habituales agujetas, se debe acudir al podólogo para que sea él quien nos atienda.

En este caso, la moda no debe ser nunca la consejera.

No, y hay que tener cuidado porque a veces las casas comerciales presentan calzados deportivos que no son apropiados para la gran mayoría de la población. Se hacen grandes campañas publicitarias que llevan a adquirir calzados poco apropiados para un uso general. Incluso, a veces se pone de moda calzado que claramente va a desembocar en lesiones. Porque muchas veces estas zapatillas han sido diseñadas para una modalidad específica (como esprintar o saltar), y no para un uso general. Ese es el caso de, por ejemplo, los controvertidos ‘minimalistas’, con suelas finas que aportan la sensación de ir descalzos y que dan mucha libertad a las articulaciones, pero se deben tener en cuenta las características musculares y ligamentosas de los deportistas que los usan. No es recomendable usar estos zapatos si no se tienen las características físicas adecuadas o si no se está entrenado para ello. Los pies son el cimiento de nuestro cuerpo y es importante cuidarlos correctamente.

¿Cuáles son las recomendaciones básicas a seguir para preservar la salud y funcionalidad de los pies?

Es importante revisarlos al menos dos veces al año, con cada cambio de estación, y elegir el calzado adecuado para cada actividad. Además, siempre es recomendable visitar a un especialista en caso de cualquier dolor o molestia. No hay nada peor que tener dolor en los pies, ya que esto afecta a todas las áreas de nuestra vida diaria.

