Caminata para promover vidas saludables

Unos 300 enfermos con dolencias crónicas se sumaron el pasado diez de mayo a la caminata y posterior merienda organizadas por los servicios de Atención Primaria, el Hula y distintas asociaciones de pacientes de Lugo. Su objetivo era contribuir a la adquisición de unos hábitos de vida más saludables. Este miércoles se repetirá la experiencia, que forma parte de un programa con vocación de continuidad y que ya ha fijado nuevas citas en las jornadas del 14 de septiembre y del 19 de octubre.

El recorrido, que estará supervisado por distintos profesionales sanitarios, tendrá como punto de partida la Praza de Ferrol, desde donde se subirá al adarve de la muralla para, al finalizar el trayecto, compartir una merienda saludable a base de fruta, infusiones o minibocadillos.

Muchas y buenas razones

Esta iniciativa partió del servicio de Enfermería de las consultas de Medicina Interna, bajo la coordinación de María Jesús Quiroga Mariño y Ángeles Rodríguez Novo, y tiene como destinatarios a todos los pacientes crónicos a los que se les hace seguimiento tanto en el Hula como en los centros de salud de la capital.

El proyecto se conecta con uno de los grandes objetivos de la OMS: reducir en un tercio la incidencia de enfermedades crónicas hasta el año 2030. Y la caminata es una respuesta a uno de los problemas que más influyen en el estado de estos pacientes: el sedentarismo. La actividad física es primordial para prevenir o controlar patologías como la diabetes, hipertensión, obesidad, Epoc... y una de las formas más simples de incorporar el ejercicio a la rutina diaria es caminando, ya que no requiere un especial esfuerzo y por ello resulta idóneo para las personas que no están acostumbradas a la práctica de ejercicio físico. Para evitar que este se abandone y fomentar su continuidad, los programas que implican a una comunidad han demostrado ser una de las herramientas más útiles a medio y largo plazo.

Un proyecto en comunidad también es un ataque frontal contra otro de los grandes problemas que perciben los profesionales sanitarios: la soledad en la que viven muchos mayores y enfermos crónicos.

El testimonio de Paz

Paz Bran Mosquera estaba entre las personas que recorrieron el adarve de la muralla el pasado diez de mayo. Y allí estará de nuevo el miércoles 14 de junio, ya que ella ha comprobado personalmente los beneficios del programa.

A Paz le diagnosticaron una diabetes tipo 2 poco después de cumplir 50 años. Una analítica rutinaria descubrió su problema, "que no acepté nada bien", recuerda. Ella trabajaba como personal sanitario y estaba acostumbrada a lidiar con la diabetes, pero todo cambia cuando hay que hacerlo en primera persona: "Empecé con una dieta pautada y caminando varios kilómetros diarios, pero siempre me costó estabilizar la glucosa y pronto necesité tomar la pastilla". Con el tiempo, el tratamiento oral resultó insuficiente y, desde hace siete u ocho años, Paz es insulinodependiente. Ese fue otro momento duro para ella: "Esto también me costó aceptarlo, pero ahora lo he asumido y controlo bien mis niveles de azúcar. Por suerte, no he sufrido episodios de hiperglucemia ni de hipoglucemia".

Cuando han pasado más de quince años desde su diagnóstico, Paz considera que ha aprendido a convivir con la enfermedad: "Si eres disciplinada al controlar tus niveles de azúcar, tienes fuerza de voluntad para seguir la dieta y vas a caminar, la diabetes estará mucho más estable".

Ella anima a todos los pacientes crónicos a participar en la caminata del miércoles: "Fui a la primera y voy a ir a esta segunda. Está muy bien organizada y es una experiencia que solo te aporta cosas positivas".