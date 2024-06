"El 'callo solar' existe, pero eso no quiere decir que sea bueno: es todo lo contrario"

La moda del callo solar ha hecho llevarse las manos a la cabeza a los especialistas sanitarios, que cada verano se esfuerzan en concienciar a la población sobre los riesgos de la exposición solar. En ellos incide la doctora Trinidad Montero, especialista del área de Dermatología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada e integrante del Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología (Cilad).

Este año arrasa en las redes el llamado callo solar. ¿Cómo se pueden seguir promoviendo prácticas tan peligrosas a estas altura?

El 'callo solar' existe como tal, pero esto no quiere decir que sea bueno: es todo lo contrario. Hace referencia al engrosamiento y endurecimiento de la piel que se produce por una exposición prolongada a los rayos UV del sol, lo que provoca arrugas, manchas e, incluso, cáncer de piel. Que la piel se torne morena es una reacción a la exposición solar, no una 'capa' de protección ni nada parecido. Y sigue pasando en pleno 2024, sí, porque el bronceado es bonito y se desea cogerlo cuanto más rápido, mejor. Pero el bronceado no deja de ser un mecanismo de defensa de la piel frente a una agresión externa, que es la radiación ultravioleta del sol. La exposición solar crónica aumenta el riesgo de cáncer de piel y acelera su envejecimiento.

A quienes estén pensando en apuntarse a esta moda, ¿qué argumentos les daría para desincentivarlos?

Son varios los factores negativos a tener en cuenta, entre los que destacaría el aumento del riesgo de sufrir cáncer de piel, la aparición de manchas y el envejecimiento prematuro de la piel. El envejecimiento se manifiesta a través de engrosamiento y rugosidad, ya que la piel se vuelve más gruesa y áspera al intentar protegerse del daño solar continuo; y a través de la pérdida de elasticidad y las arrugas, pues la exposición al sol va descomponiendo las fibras de colágeno y elastina.

Resulta descorazonador que aparezcan nuevas prácticas de riesgo, que vienen a sumarse a otras ya existentes, como el uso de las cabinas de bronceado. ¿Puede recordar qué peligros implican?

Las cabinas solares son peligrosas debido a que su usuario se somete a una exposición intensa a la radiación ultravioleta (UV), que se recibe mucho más concentrada que la radiación natural del sol. Estos rayos UV concentrados de las cabinas son mucho más perjudiciales que los del sol y los riesgos de la exposición a esta radiación son un aumento del riesgo de cáncer de piel (la radiación UV provoca modificaciones en el ADN celular que pueden dar lugar a mutaciones cancerígenas), envejecimiento prematuro (manchas, arrugas y flacidez), quemaduras cutáneas, reacciones fototóxicas y fotoalérgicas; y también a alteraciones oculares, como queratitis o cataratas.

Quizás la primera consecuencia visible de la exposición solar sean las manchas cutáneas.

Normalmente, al hablar de mancha solar hacemos referencia a lentigos, aunque vulgarmente podemos estar refiriéndonos a diferentes condiciones dermatológicas (lentigos solares, melasma, nevos, etc). Los lentigos solares son áreas de pigmentación oscura que aparecen en la piel tras una exposición prolongada al sol. Estos suelen manifestarse tras una exposición prolongada al sol, después de años de exposición acumulada, por eso son más comunes a partir de los 40 años; o como resultado de picos de exposición solar, después de periodos intensos tomando el sol, como durante las vacaciones en la playa o en actividades al aire libre sin una protección adecuada, y tras sufrir quemaduras solares.

¿En qué partes del cuerpo son más habituales?

Suelen ser en las áreas más expuestas al sol, como la cara, siendo la frente, las mejillas y el labio superior especialmente propensos; la parte superior de las manos, una zona muy común para la aparición de manchas debido a la exposición frecuente al sol; hombros, brazos y región superior de la espalda, que son áreas también muy frecuentemente expuestas.

¿Cómo se distingue una mancha solar inofensiva de un proceso potencialmente grave?

Para distinguir una mancha solar inofensiva de una condición dermatológica potencialmente grave, los dermatólogos nos basamos en los criterios ABCDE:

—Asimetría (A). Las lesiones benignas suelen ser simétricas, mientras que las malignas suelen ser desiguales.

—Bordes (B). Mientras que los bordes de una lesión benigna suelen ser regulares, las malignas los presentan irregulares o borrosos.

—Color (C). Si las lesiones benignas presentan un color habitualmente uniforme, las lesiones malignas pueden verse en diferentes tonos de marrón, negro, u otros (rojo, blanco, azul).

—Diámetro (D). Generalmente, se considera que las lesiones benignas suelen ser pequeñas y que hay que pensar en malignidad en lesiones de mayor diámetro (más de seis milímetros), aunque este criterio cada vez es menos importante.

—Evolución (E). Las lesiones que cambian de tamaño, forma o color en poco tiempo deben hacernos sospechar que podemos estar ante una lesión maligna. Este criterio es el más importante.

¿Una mancha solar puede degenerar en un carcinoma?

Cuando nos referimos a un lentigo solar, suele tratarse de lesiones benignas que no degeneran directamente en cáncer de piel. Sin embargo, su presencia sí que indica un daño solar acumulado, que es un factor de riesgo importante en el desarrollo del cáncer cutáneo. Hay que considerar que la exposición prolongada y repetida a los rayos UV que causa manchas solares también daña el ADN de las células de la piel, aumentando el riesgo de cáncer con el tiempo. Hay algunas lesiones precancerosas, como las queratosis actínicas, que aparecen en regiones de piel muy expuesta al sol y que sí tienen el potencial de evolucionar a un carcinoma epidermoide cutáneo. Las personas que presentan muchos lentigos solares es importante que vigilen su piel y que consulten regularmente al dermatólogo, porque esto quiere decir que su piel ha sufrido un daño solar crónico o quemaduras, que son factores de riesgos para desarrollar un cáncer cutáneo. El uso de una crema solar con alto factor de protección (SPF 50), ropa protectora, buscar la sombra y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico (entre las 12 del mediodía y las cinco de la tarde) son otras medidas para reducir la exposición solar y disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de piel.