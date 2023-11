"Un aspecto estético adecuado ayuda a mejorar el bienestar y la autoestima"

El envejecimiento es un proceso natural e inevitable, que se produce por un acúmulo de daños celulares, tanto de origen interno (genético, hormonal...) como externo (daño solar, hábitos tóxicos...), a los que se añaden la pérdida de capacidad para reparar ese deterioro.

Las consecuencias del envejecimiento se manifiestan internamente en forma de diversas patologías, como enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, etc. Externamente, este proceso se hace patente en la profundización de las arrugas, el blanqueamiento del cabello o en un mayor pronunciamiento de la curvatura de la espalda.

Para ralentizar el proceso de envejecimiento es recomendable adoptar un estilo de vida saludable, que incluiría seguir una dieta equilibrada rica en antioxidantes, mantener una actividad física regular y buscar un sueño de calidad, así como limitar el consumo de alcohol y evitar el tabaco.

VERSE MEJOR POR FUERA

La finalidad de la medicina estética es la restauración, el mantenimiento y la promoción de la belleza y la salud recurriendo a tratamientos mínimamente invasivos, siempre en régimen ambulatorio. La doctora Laura Muíños Ruano, especialista en cirugía general y máster en medicina estética, aclara que "el objetivo principal es ejercer una verdadera medicina preventiva, puesto que un aspecto estético adecuado siempre es beneficioso para el paciente y ayuda a mejorar su bienestar, su autoestima y su salud en general".

La especialista de Ribera Estética Lugo incide en la cantidad de tratamientos existentes, desde los conocidos materiales de relleno al bótox, el rejuvenecimiento de manos, volumen y contorno de labios, tratamiento de la ojera, hilos tensores, flebología estética (arañas vasculares), PRP (plasma rico en plaquetas), mesoterapia capilar o trasplante capilar, aunque hoy escoge tres para hablar de sus características: microneedling, mesoterapia facial y terapia fotobiodinámica.

MICRONEEDLING

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano, que en condiciones de normalidad "funciona como una barrera prácticamente infranqueable al paso de sustancias aplicadas tópicamente", asegura la doctora Muíños Ruano.

La permeabilidad de la piel puede aumentar recurriendo a diferentes procedimientos, entre los que destaca el microneedling, que busca formar microporos con la ayuda de un dispositivo electrónico: el Medical Penâ (Skymedic). La especialista de Ribera Estética Lugo explica que "las microagujas del cabezal solamente producen la perforación del estrato córneo sin estimular las terminaciones nerviosas, por lo que el procedimiento resulta generalmente indoloro. Su principal indicación es la de contrarrestar los efectos del envejecimiento cutáneo, de ahí que en la literatura médica se describa como inducción percutánea de colágeno". La cirujana explica cómo lo hace: "Por un lado, buscamos generar un proceso de cicatrización controlada, originada por las micropunciones, y por otro lado al estimular la dermis se provoca un aumento de la producción de colágeno. Así, en las primeras 48 horas se liberan factores de crecimiento de nuestra propia piel que provocan la atracción de fibroblastos a la zona tratada, iniciando la producción de colágeno tipo I (más resistente a la tracción), tipo III (principal agente cicatrizante) y elastina. Esta remodelación se mantiene durante meses, favoreciendo la firmeza y luminosidad de la piel".

En medicina estética hay muchos falsos mitos. Ni te vas a hacer ‘adicto’ por realizarte algún tratamiento, ni es algo prohibitivo o que vaya a cambiar tu expresión

El proceso, tras la limpieza de la piel, consiste en el paso repetido del aparato sobre esta ejerciendo una presión suave en todas las direcciones. Esto ocasiona un ligero eritema (enrojecimiento) en la zona tratada que desaparece rápidamente. Las microagujas provocan cientos de microorificios por centímetro cuadrado, a través de los cuales se hacen pasar los diferentes principios activos (en función del objetivo deseado). Este tratamiento se puede combinar con fototerapia, láser… y tratamientos tópicos en domicilio. Es una técnica indicada tanto para el rejuvenecimiento cutáneo como para el tratamiento de cicatrices, flacidez, estrías, hiperpigmentaciones, alopecia, etc.

MESOTERAPIA

La mesoterapia es la aplicación intradérmica directa mediante punción de un producto determinado, logrando mayores tasas de absorción y mayor actividad terapéutica. Las modalidades de inyección intradérmica más utilizadas en técnicas de rejuvenecimiento son el nappage (microinyecciones ‘en ráfaga’) y las micropápulas. Los productos más utilizados, ya sea en composición única o formando parte de formulaciones son: vitamina C, oligoelementos (cobre, zinc, selenio, hierro), silicio orgánico, ácido hialurónico, glicerol y plasma rico en plaquetas, entre otros. La facultativa detalla que en este caso "buscamos la prevención y el tratamiento de pieles desvitalizadas y afectadas por los primeros signos de la edad, para volver a lucir una piel sana y quitarse unos años de encima".

TERAPIA FOTOBIODINÁMICA

Laura Muíños Ruano señala todavía otra opción: la terapia fotobiodinámica. "Se trata de una técnica novedosa, no invasiva, basada en la estimulación, regeneración y reparación de la piel a partir de la combinación del dispositivo Fotoageâ y los productos Stinoxâ. Con ella se puede tratar la piel con tendencia acneica y sensible, y combatir las manchas y signos de envejecimiento".

Este procedimiento también empieza con la limpieza de la piel, tras la cual se aplica un peeling con productos fotosensibles, factores de crecimiento y péptidos. Tras unos minutos de actuación, se coloca el dispositivo de luz HDD (High Density Diodo) seleccionando la longitud de onda indicada para el problema a tratar. "Fotoageâ es más potente que un dispositivo LED, concentra una mayor energía en un área más grande y es capaz de emitir una luz monocromática pura. Por estas razones es más efectivo que otros tipos de tratamiento de cromoterapia. Por último, se indica un tratamiento complementario en casa con productos de alta cosmética, no adquiribles fuera de una unidad clínica especializada", detalla la doctora.

VENTAJAS

Tanto el microneedling, como la mesoterapia facial o la terapia fotobiodinámica se basan en técnicas accesibles, sencillas, sin dolor ni efectos secundarios, y que logran unos excelentes resultados. La profesional lucense indica que "te verán mejor, con cambios sutiles, adaptándonos a tus gustos, manteniendo la naturalidad y siempre bajo supervisión médica".

Esta profesional quiere romper algunos de los mitos que planean sobre la medicina estética y recuerda que "hay muchas más cosas que el bótox, no te vas a hacer ‘adicto’ por realizarte algún tratamiento, no es cosa de mujeres, no es algo prohibitivo ni inalcanzable y no va a cambiar tu expresión".

