"Este año esperamos unos 180 casos de cáncer de pulmón en Lugo, un 20% más que en 2023"

Las tasas de mortalidad del cáncer de pulmón continúan siendo muy elevadas –en España se cobra la vida de una persona cada 20 minutos–, pero cuando el tumor se detecta en su etapa inicial los porcentajes de curación llegan al 80-90%, según estima la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ).

Eliminar los factores de riesgo –el principal es el tabaquismo– y usar todas las herramientas de diagnóstico y prevención de las que dispone la medicina son las armas para atajarlo, como explica el doctor Sergio Vázquez Estévez, jefe del Servicio de Oncología del Hula.

¿Qué cifras de nuevos casos de cáncer de pulmón registró el área sanitaria de Lugo en el 2023?

El área sanitaria contabilizó 140 pacientes, el 85% no microcíticos –cáncer de pulmón de células no pequeñas, el más habitual de los dos grandes tipos– y de ellos fueron metastásicos el 66%. Son unas cifras similares a la media del resto de España.

Esas son las cifras del año pasado, ¿qué expectativas tienen para este?

Si se mantiene la proporción a la que vamos hasta ahora llegaremos a los 180 casos, lo que supone un 20% más que en el 2023.

Cada vez se diagnostican más cánceres a una edad temprana, ¿qué incidencia tienen los tumores de pulmón en ese grupo de pacientes jóvenes?

Es cierto que cada vez vemos más tumores a edades más tempranas, probablemente por el diagnóstico precoz y la exposición temprana a agentes cancerígenos. De todos modos, en el área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte, debido al envejecimiento poblacional, la edad media de diagnóstico todavía es avanzada, aunque es cierto que los diagnósticos actuales se están haciendo en edades más precoces. Por eso es necesario insistir en la importancia de evitar por completo el hábito tabáquico, que en la actualidad es la causa de la mayoría de los cánceres de pulmón; realizar mediciones de radón en nuestros domicilios, sobre todo si son viviendas antiguas, y tomar las medidas necesarias para evitar su presencia, como un buen aislamiento y ventilación; y realizar de forma periódica ejercicio físico.

Se ha empezado a probar una vacuna contra el cáncer de pulmón de células no pequeñas en dos hospitales españoles, Valencia y Castellón. ¿Podría explicar cómo actúa?

Se trata de la vacuna BNT116, que usa ARN mensajero, como la del covid. Este ARN, al entrar en las células del cuerpo, y gracias a estas, codifica o produce proteínas (seis antígenos tumorales, presentes de forma frecuente en el cáncer de pulmón no microcítico), que el sistema inmunitario del organismo reconoce como extraños, por lo que se produce una respuesta inmunitaria específica contra las células tumorales que expresan estos antígenos. Se trataría de una respuesta dirigida contra las células tumorales, no las normales, destruyendo estas y no afectando a las segundas.

¿Qué expectativas existen sobre ella?

Los resultados todavía son muy preliminares, con pocos pacientes, pero parece segura y se obtiene una respuesta del sistema inmunológico frente al tumor en fases avanzadas de la enfermedad. Hay que esperar a los resultados de los distintos estudios en marcha (unos la prueban en monoterapia y otros combinada con otros fármacos, como quimioterapia o inmunoterapia). Es un nuevo mecanismo de acción, lo que aporta interés a este tipo de fármacos.

Otro hito en la lucha contra la enfermedad es el cribado preventivo, que consiste en la realización de un Tac de baja radiación a población considerada de riesgo. ¿Los resultados son positivos?

En Galicia, el proyecto piloto se está realizando en el Área Sanitaria de A Coruña y Cee, y, aunque está recomendado por la Comisión Europea, todavía no está incluido en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Nosotros, en Lugo, no lo tenemos. En España hay otro proyecto en marcha, el Cassandra, en este caso liderado por la Separ en colaboración con otras sociedades médicas implicadas en el cáncer de pulmón.

¿Sabe cuántos pacientes se han sometido al cribado en Galicia y qué resultados se han obtenido?

El estudio piloto no está cerrado y desconocemos los resultados, pero los datos de los grandes estudios randomizados realizados en Europa y EE.UU. han demostrado un claro beneficio en la reducción de la mortalidad por cáncer de pulmón en pacientes fumadores o exfumadores, debido a que permite la detección precoz del cáncer de pulmón en estadios tempranos, a pesar de las críticas sobre cuál es la población diana óptima, los falsos positivos y problemas de implementación logística. De ahí la importancia de estos proyectos pilotos, como el Cassandra y el puesto en marcha por el Sergas.