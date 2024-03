"A aceptación da dor menstrual retrasa anos o diagnóstico da endometriose"

A Organización Mundial da Saúde (OMS) calcula que uns 190 millóns de mulleres sofren endometriose en todo o mundo, entre o 10 e o 15% da poboación feminina. Son unhas 60.000 afectadas en Galicia e nada menos que dous millóns en España. Non hai argumentos para refutar a afirmación de Susana Yáñez, matrona no Hula: "Os datos reflicten que é unha enfermidade coa suficiente repercusión como para que a comunidade científica traballe na procura de respostas aos interrogantes pendentes de resolver".

A profesional lucense achega información sobre este trastorno, no que un tecido similar ao que recobre o interior da matriz (o endometrio) medra fóra do órgano, habitualmente nos ovarios, nas trompas de Falopio e sobre o propio tecido que recobre a pelve.

As mulleres teñen interiorizada e normalizada a dor menstrual, pero isto non debería ser así. Por que a dor non é normal?

Non só as mulleres, a nivel social e incluso a nivel profesional está amplamente extendida a idea de que a dor durante a menstruación forma parte do propio proceso fisiolóxico. Certamente débese diferenciar entre unha leve molestia (producida polas contraccións uterinas que axudan a eliminar o revestimento interno do útero, a descamación que acontece durante a menstruación) que pode mellorar ou desaparecer con calor local, cambios nos hábitos alimentarios e de estilo de vida (actividade física, descanso, manexo do estrés…), daquela dor severa e invalidante, que non mellora nin con analxesia farmacolóxica. Esta última non se debe banalizar e debe ser sempre motivo de consulta. Neste sentido, a matrona é a profesional sanitaria accesible e de referencia con respecto á saúde sexual e reprodutiva, coa formación e concienciación necesaria como para determinar o que pode formar parte dunha dismenorrea primaria ou dunha secundaria (a endometriose, por exemplo).

A aceptación da dor tamén leva a que moitos casos non se diagnostiquen.

Si, e tamén provoca un retraso moi importante no diagnóstico –de entre oito e dez anos–, o que pode supor unha merma na calidade de vida da muller a nivel psicolóxico, físico, laboral... e un agravamento da enfermidade.

A intensidade da dor vai cambiando nas distintas etapas vitais?

Posto que é unha enfermidade crónica e sistémica, estróxeno-dependente, a sintomatoloxía exacérbase durante o periodo menstrual. Naquelas etapas da vida da muller nas cales os niveis destas hormonas estean máis baixos (periodo menopáusico), a sintomatoloxía pode desaparecer ou mellorar. Pero nalgúns casos persiste e incluso tende a complicarse. Cada caso desenvólvese de forma única, polo que se require de atención médica personalizada para o seu manexo.

A sintomatoloxía tende a desaparecer ou mellorar durante a menopausia, pero hai casos nos que persiste e incluso se complica



Ademais da dor, que outros síntomas presenta?

A dor é o síntoma máis prevalente na endometriose, unha dor pélvica e/ou abdominal crónica, así coma dor coa menstruación (dismenorrea), dor durante as relacións sexuais (dispareunia), dor coa defecación (disquecia), durante a micción (disuria)... Ademais dos problemas de infertilidade e esterilidade, pode haber sangrados abundantes, distensión abdominal, náuseas, cansancio ou fatiga crónica... Tamén hai que salientar que un 15-30% das mulleres non presentan síntomas. Está considerada unha enfermidade sistémica, afectando a diversas partes do corpo e producindo unha reacción inflamatoria crónica.

Cales son os tratamentos médicos que existen para este trastorno?

Habitualmente, a elección dos tratamentos depende de varios factores, como os síntomas, vontade de embarazo, idade e extensión da enfermidade. A abordaxe vai orientada non só ao tratamento da dor e á restauración da fertilidade, senón tamén a evitar a progresión da enfermidade, polo tanto debe ser individualizada para cada muller. As liñas de tratamento incluirían: tratamento médico (antiinflamatorios, paracetamol, hormonal e outros axentes terapéuticos alternativos), cirúrxico (conservador ou radical) e expectante.

As matronas tamén adoitan propoñer algúns remedios para minimizar a dor. Cales serían?

Os cambios no estilo de vida e alimentación. É importante a realización de exercicio físico moderado aeróbico –mellor ao aire libre–, a diminución do estrés e prácticas de relaxación (ioga, mindfulness…), descanso, abandono do hábito tabáquico e supresión do consumo de bebidas alcólicas.

Que tipo de alimentación se aconsella?

Unha alimentación equilibrada, seguindo recomendacións de dieta antiinflamatoria (aceite de oliva virxe extra, froita, verduras, peixes azuis, legumes, cereais integrais, froitos secos…), xenxibre, cúrcuma, infusións (pasiflora) e consumo de alimentos ecolóxicos, por estar libres de pesticidas. É importante diminuír a presenza dos disruptores endocrinos –unhas sustancias químicas capaces de imitar e bloquear a acción das propias hormonas– como a dioxina (presente no peixe graxo de gran tamaño), bisfenol A (PVC, botellas de plástico), metais pesados, insecticidas ou parabenos (nalgúns conservantes de alimentos).

A nivel social e incluso a nivel profesional está amplamente extendida a idea de que a dor durante a menstruación é normal

Hai vitaminas ou suplementos que resulten de utilidade?

A literatura recolle unha serie de vitaminas e oligoelementos que participan principalmente na función antiinflamatoria e inmunolóxica, como poden ser: vitamina D (mellora o sistema inmunolóxico), calcio, vitamina B12, B6 (detoxificación hepática de estróxeno), vitaminas E e C (diminúe o estrés oxidativo), selenio (antiinflamatorio), magnesio (controla a glucosa en sangue, é relaxante muscular e analxésico), omega 3 (reduce a inflamación), zinc (regulador do sistema inmunolóxico e antiinflamatorio)... podendo incluír alimentos na nosa dieta que conteñan estes compostos. O tratamento debe fundamentarse nunha abordaxe multidisciplinar, dende xinecoloxía, fisioterapia, psicoloxía, matronas… pero tamén o contacto con asociacións de doentes (querENDO) e a empatía no trato son pilares fundamentais para ese enfoque integral da enfermidade.