La incidencia de las más de 200 enfermedades reumáticas no deja de crecer

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que las dolencias reumáticas son la segunda causa de consulta en los hospitales, provocando el 50% de los casos de invalidez total o parcial y posicionándose como el segundo motivo de absentismo laboral y pérdida de trabajo. El 12 de octubre se ha declarado Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas, buscando generar una mayor sensibilidad sobre los problemas que afectan a los pacientes de las más de 200 patologías (lumbalgia, artritis reumatoide, artritis psoriásica, artritis idiopática juvenil, espondiloartritis, osteoporosis, gota, artrosis, fibromialgia…) que comprende esa denominación.

Artritis idiopática juvenil

Artritis idiopática juvenil fue el diagnóstico que recibió, con solo tres años de edad, Sofía. Su madre, Ana Otero, cuenta que se llevaron una desagradable sorpresa. Un jarro de agua fría que no esperaban: "Sofía no tenía, a simple vista, ningún problema. Fuimos a la revisión de los tres años con la pediatra y, al medirla, vieron que no estiraba bien las piernas. 'Ponte derecha', le decían, pero la niña no podía. A la pediatra le resultó sospechoso el ángulo que formaba al flexionar la rodilla y la remitió al traumatólogo".

Así comenzó el peregrinaje de esta familia vilalbesa, que de la consulta de trauma fue derivada a A Coruña, a traumatología pediátrica. Cuando los atendieron allí, los síntomas habían comenzado. Sofía estaba sufriendo un brote y se le habían hinchado las muñecas. La siguiente revisión ya se la hizo el reumatólogo, que no tuvo dudas en el diagnóstico: artritis idiopática juvenil.

Los síntomas más habituales de esta dolencia son dolor en las articulaciones, sensación de calor y –como en el caso de Sofía– rigidez e hinchazón. Estas manifestaciones son más acusadas tras el sueño nocturno o después de haber pasado un tiempo sentados.

El diagnóstico de la artritis idiopática juvenil puede demorarse porque muchos niños, especialmente los más pequeños, no se quejan de dolor

El diagnóstico puede demorarse porque muchos niños, especialmente los más pequeños, no se quejan de dolor. La primera evidencia suele ser una cierta cojera cuando se levantan por la mañana.

Tratamientos

En A Coruña, el doctor Jenaro Graña Gil fue quien les dio el diagnóstico y también las explicaciones sobre lo que este implicaba, porque como Ana Otero reconoce "estábamos totalmente perdidos, ¡ni siquiera conocíamos la enfermedad! El doctor Graña ha sido nuestro guía y nuestra salvación".

El veterano reumatólogo les explicó que el sistema inmunitario de Sofía estaba atacando por error algunas de sus propias células y tejidos sanos, y que eso le ocasionaba la inflamación y la rigidez. El tratamiento que se le pautó a la pequeña fue metotrexato –el fármaco modificador de la enfermedad (Fame) de primera elección en artritis– y corticoides. En unos meses, las analíticas arrojaron que el metotrexato le estaba dañando el hígado y lo sustituyeron por un fármaco biológico. Este tipo de tratamientos han revolucionado el abordaje de las enfermedades reumáticas, ya que además de controlar los síntomas con eficacia en pacientes que no responden a los Fame tradicionales, son capaces de frenar las destrucciones y deformidades articulares.

Los tratamientos biológicos han revolucionado el abordaje de las enfermedades reumáticas

Convivir con la enfermedad

Tras el diagnóstico, la familia se pasó meses de consulta en consulta, como explica Ana Otero: "Sofía tenía continuas revisiones, analíticas, citas y pruebas con otros especialistas, como el oftalmólogo o el digestivo, porque la enfermedad se dejaba sentir en varios frentes".

La pequeña siempre había sido una niña alegre y despreocupada y, como relata su madre, eso no cambió: "Lo llevó todo bastante bien. No sé en qué momento se acostumbró ella, y nos acostumbramos todos, a los pinchazos. Recuerdo que la primera Semana Santa tras el diagnóstico, el centro de salud estaba un par de días cerrado y, para evitar desplazamientos, me atreví a inyectarle yo la medicación. Fue solo un gesto, pero lo normalizó todo mucho".

Han pasado siete años desde ese momento, Sofía tiene diez años y la naturalidad con la que lo encajó todo no ha cambiado, como confirma su madre: "Por ahora es algo que no le causa demasiada inquietud, aunque es cierto que ya formula preguntas de otro tipo, como si lo que le pasa es para siempre. Le respondemos con la verdad por delante, contándole lo mismo que nos dijo el médico a nosotros: que la artritis puede durar unos meses o unos años, o quedarse para toda la vida".

Liga Reumatolóxica Galega

Sofía encajó bien la enfermedad, pero a sus padres les costó normalizarlo. Como explica Ana, "al principio fue un shock y lleva un tiempo encajarlo, porque con una niña tan pequeña todo te impresiona mucho. Ahora lo vivimos con más naturalidad, aunque de vez en cuando, alguna noche me desvelo y no puedo evitar pensar: ¿cómo estará dentro de cinco o diez años?".

La familia siguió la recomendación que el doctor Graña les hizo durante la primera consulta, que contactasen con la Liga Reumatolóxica Galega. "Hubo una conexión muy buena desde el primer encuentro y él percibió que necesitábamos ser pacientes formados e informados, y a través de esta asociación lo hemos conseguido. Además, compartir vivencias con otras personas que viven o han vivido lo mismo que tú ayuda mucho".