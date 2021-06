El secretario xeral del PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero, pide a la Xunta explicaciones por el "fracaso" de la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la Humanidad. El líder de los socialistas gallegos considera que el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, debe comparecer en el Parlamento de Galicia "para facer balance" después de meses "centrado na propaganda".

Caballero visitó este jueves Sober, donde puso en valor "unha marabilla cultural e paisaxística" y urgió al Gobierno autonómico a abordar "un fracaso colectivo do que temos que aprender". También llamó a la Xunta a apoyar la comarca "con medidas e investimentos".

Gonzalo Caballero recordó el informe técnico del Icomos -órgano asesor de la Unesco, organismo que otorga la distinción- en el que se presentan "evidencias e debilidades" al tratar "a relixiosidade e as cuestións culturais".

El secretario xeral del PSdeG-PSOE no entiende "por que esta candidatura se baseou nunha idea de relixiosidade e patrimonio cultural que non estaban en condicións de prosperar". Por esa razón, ve necesario que el conselleiro "recoñeza os erros e asuma que non se fixeron ben as cousas e se plantexaron expectativas máis alá do posible".

Caballero cree que lo ocurrido con la Ribeira Sacra puede servir para "reconsiderar e fortalecer a tarefa que se está facendo dende o Goberno autonómico coas demais candidaturas", en referencia a Islas Cíes y Ferrol, que también aspiran a la declaración.

POTENCIACIÓN. El secretario xeral de los socialistas de Galicia destacó la "riqueza y valor" de la comarca, por lo que ve imprescindible "manter un compromiso claro de investimento, apoio e respaldo ao interese cultural e turístico da Ribeira Sacra, máis alá de que non poida ser declarada inmediatamente Patrimonio da Humanidade". A su juicio, potenciar la zona permitiría "impulsar o sur da provincia de Lugo".