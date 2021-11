La Xunta paraliza el proyecto para abrir un albergue público en Brollón

La Xunta de Galicia tiene paralizado un proyecto para habilitar un albergue público de titularidad municipal en A Pobra do Brollón. La previsión era que la instalación estuviese lista y en funcionamiento a finales del presente año, pero la Consellería do Medio Rural ha parado todo el proceso al detectar "unha serie de posibles irregularidade".

Fuentes del Gobierno gallego destacaron que el procedimiento permanecerá detenido hasta que la situación se aclare. El albergue estaba destinado a dar servicio principalmente a los peregrinos que hiciesen el Camino de Invierno, que tendrían a su disposición para alojarse este edificio, situado en la Praza da Condesa.

El Ayuntamiento adquirió hace un año la casa, que estaba deshabitada. Para la compra y la redacción del proyecto de rehabilitación se invirtieron 35.000 euros procedentes de las arcas municipales. Además, la iniciativa contaba con financiación de la propia Xunta y la Diputación de Lugo con el fin de poner en marcha el albergue de cara al actual año Xacobeo.

Sorpresa. El alcalde de A Pobra do Brollón, el nacionalista José Luis Maceda, manifestó su desconcierto por la paralización del proceso y afirmó desconocer las causas que llevaron a Medio Rural a no dar visto bueno a la puesta en marcha del servicio.

"Nin sabemos o que pasa nin o que vai ocorrer. O certo é que o proxecto está parado porque a Consellería non lle dá para adiante e agora temos o edificio, que xa está adquirido polo Concello, sen poder empregarse", explicó el regidor brollonés.

Maceda recordó que el albergue tendría una gran utilidad para el municipio a la hora de atraer turistas. Igualmente señaló que permitiría poner en valor el casco histórico de A Pobra do Brollón, donde se ubica.

De hecho, la localización del futuro albergue es estratégica, pues el Camino de Invierno discurre a muy poca distancia. Para el equipo de gobierno local, la habilitación del espacio serviría, además de para cubrir un vacío de alojamientos de este tipo en el municipio, para reforzar la economía local a través del turismo, un sector al alza en la Ribeira Sacra.

Más proyectos: alojamiento en el pabellón

El Ayuntamiento de A Pobra do Brollón decidió en 2018 instalar un alojamiento provisional en el pabellón polideportivo para los peregrinos que llegasen al municipio.



Los otros albergues



Cerca de Brollón, quienes apuesten por el Camino de Invierno para llegar a Santiago tienen a su disposición un albergue en Quiroga, gestionado por la empresa Tourgalia a través de una concesión municipal, y otro en Monforte, el Santiago 15, también privado. En Chantada funciona desde hace muy poco otro negocio particular de este tipo, A Pousa do Asma.



Más proyectos



La ausencia de albergues en la Ribeira Sacra ha sido un problema muy recurrente al que empieza a ponerse solución.



De hecho hay varias iniciativas en marcha, como la que está desarrollando la Xunta en el antiguo palacio episcopal de Diomondi (O Saviñao).