La Consellería do Medio Rural ha invertido 184.000 euros en ejecución de obras para mejorar los cortafuegos y las pistas forestales de más de medio centenar de montes en los municipios lucenses de Monforte de Lemos, A Pobra do Brollón, Folgoso do Courel y Quiroga, todos en la Zona Sur de la provincia.

Según informó el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, son en todos los casos montes de titularidad privada, mayoritariamente en mano común, pero tienen suscritos acuerdos de gestión con la administración autonómica.

Balseiro precisó que se han llevado a cabo trabajos para mejorar los cortafuegos en esos montes conveniados, así como las pistas forestales, con labores de mantenimiento de firme, eliminación de maleza y limpieza de cunetas.

Estos trabajos forman parte de un plan de obras que ha permitido ejecutar trabajos de mejora en infraestructuras forestales de 23 municipios de la provincia, por importe total que suma 721.000 euros.