A Xunta investirá 318.000 euros para mellorar o parque empresarial do Reboredo

A Xunta investirá 318.000 euros no polígono industrial de O Reboredo, en Monforte de Lemos (Lugo), para levar a cabo obras que consistirán na ampliación dun camiño público que permitirá pechar o parque e adecuar unha nave industrial que acollerá un viveiro de empresas.

Este mércores, o vicepresidente económico e conselleiro de Economía, Francisco Conde, visitou o parque acompañado do presidente da Deputación de Lugo e alcalde monfortino, José Tomé, quen resaltou o "éxito" dun polígono "en crecemento".

Alí, o número tres do Executivo galego subliñou a colaboración entre administración autonómica e o goberno local, que comparten "o obxectivo común" de contribuír a "a dinamización económica e empresarial e a creación de emprego".

A actuación, que se desenvolverá ao amparo das axudas da Xunta aos polígonos industriais de cara a captar novos investimentos, consistirá na adecuación do único camiño público que resta por urbanizar no parque.

As obras permitirán pechar o polígono polo lado este grazas a unhas obras que anchearán a rúa até os 16,5 metros e construirán beirarrúas a ambos os dous lados da calzada. Ademais, adecuarase parte dunha nave industrial para crear un viveiro empresarial de 180 metros co que se pretende favorecer a implantación de novas compañías e que se sumará aos outros catro espazos deste tipo impulsados na provincia de Lugo --Lugo, O Corgo, Paradela e Bóveda--.

Conde expresou a intención da Xunta de "seguir traballando" co municipio monfortino a través do plan de reactivación económica para, deste xeito, "colaborar con pemes e autónomos que están a necesitar axudas nestes momentos".

"Hai unha colaboración efectiva entre a Xunta e Concello e creo que ese é o camiño que hai que seguir para facer unha Ribeira Sacra máis industrial e que siga sendo capaz de atraer novos proxectos", incidiu o vicepresidente.

Pola súa banda, o presidente provincial e alcalde, José Tomé, resaltou o "crecemento" do parque de O Reboredo, algo que, de feito, motivou a petición ao Sepes do incremenento da súa superficie "para que haxa máis posibilidades industriais nesta zona do interior de Galicia".

E é que, segundo comentou Tomé, a "práctica totalidade" das parcelas do polígono están vendidas a pesar de que durante "moitos anos" non se deu a demanda esperada no momento da súa construción, a comezos dos anos 1980.