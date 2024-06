La Xunta y Fegatur firman un nuevo acuerdo por 120.000 euros para la promoción del turismo rural

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y el presidente de la Federación Galega de Turismo Rural (Fegatur), Francisco Almuíña, firmaron este jueves en Chantada un nuevo acuerdo por el que la Xunta invertirá 120.000 euros en la promoción del turismo rural y la comercialización digital de este tipo de alojamientos.

El acto tuvo lugar en el alojamiento rural A Casa das Xacias. Estuvieron también presentes el presidente del Clúster de Turismo, Cesáreo Pardal; el alcalde, Manuel Lorenzo Varela; y el gerente del establecimiento, Jacobo Lorenzo.

Merelles animó a elegir este verano el turismo rural para diversificar la oferta y aprovechar las nuevas ofertas que, según apuntó, van a ponerse en marcha "sobre a base da sustentabilidade e a calidade". El director de Turismo de Galicia destacó que dicha iniciativa añade "un valor significativo de carácter estratéxico no eido económico, social e do patrimonio natural e cultural do rural galego".

Alexandra Seara: "A unión do consorcio é grazas a técnicos e políticos" "No noso modelo de turismo diversificado, este ano queremos animar tamén a que as persoas se aloxen no noso rural en verán", señaló recordando el lema de la campaña para este año, Pídeche Galicia, que promueve la comunidad como destino para desconectar. "Queremos chegar con ela ao mercado nacional e no internacional a Estados Unidos e mercados emisores importantes como Gran Bretaña, Portugal, Francia, Italia ou Alemaña", explicó.

Tres líneas estratégicas

El acuerdo implica la ejecución de acciones en torno a tres líneas estratégicas, que son la promoción del consumo de turismo rural, la formación y la comercialización digital de las experiencias y propuestas. Desde la Xunta valoraron que iniciativas como O valor da experiencia rural servirán para "poñer en valor a relación entre os aloxamentos de turismo rural e o enogastroturismo, a saúde e benestar, a cultura e o patrimonio".

Por otro lado, mediante el convenio hay posibilidades de formación con el fin de mejorar la profesionalización de las personas propietarias de establecimientos de turismo rural. La comercialización digital de experiencias y alojamientos se hace a través de la plataforma galiciaturismorural.es.