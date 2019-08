La Xunta establece nuevos controles para las tareas de vendimia

La Xunta de Galicia establece por primera vez un plan propio de control de los trabajos de vendimia en las denominaciones de origen del vino de la comunidad. La previsión es que una veintena de profesionales se desplacen por las distintas zonas para supervisar que se cumplen las normas que marca cada consejo regulador durante el proceso de recogida de uva.

Los técnicos vigilarán cuestiones como la entrada de uva, su procedencia o que el fruto sea de parcelas inscritas en los registros de los consejos reguladores. También revisarán que se respeten las producciones máximas para cada tipo de uva, entre otros aspectos. Este sistema de control reforzará los protocolos que ya tienen los propios consejos. En el caso de la denominación Ribeira Sacra, ya se dispone de una veintena de técnicos que hacen estas tareas, pero este año tendrán el refuerzo de sus compañeros de la Xunta de Galicia.

El plan autonómico pretende garantizar la calidad de los vinos amparados por la Xunta y la partida presupuestaria a esta medida asciende a 180.000 euros.

La iniciativa se presentó este viernes en la Estación de Viticultura de Galicia (Evega) en Leiro (Ourense) en un acto en el que estuvieron el conselleiro de Medio Rural. José González; el director de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal), Manuel Rodríguez, y representantes de los consejos reguladores de las denominaciones de origen gallegas.

Los profesionales verificarán cuestiones como el origen de la uva, las producciones máximas y los censos de las parcelas

En el caso de Ribeira Sacra al encuentro asistió el propio presidente, José Manuel Rodríguez, que alabó la medida de la Xunta de Galicia. "Cantas máis garantías se lle poidan dar ao consumidor, mellor", apuntó Rodríguez.

El presidente explicó que los técnicos de la Xunta colaborarán con los que tiene dispuestos el consejo para los controles y añadió que el reto es evitar cualquier tipo de fraude.

"A Administración autonómica xa realiza unhas inspeccións xerais contra a fraude revisando durante todo o ano viñedos e adegas e valorando aspectos coma os libros de entrada ou as aplicacións de produtos sanitarios. Este plan é un paso máis nese control no momento do ano no que hai máis movemento nas adegas", apuntó Rodríguez, que descarta que esta doble vía pueda entorpecer los trabajos de vendimia o causar desajustes entre los técnicos de los consejos y los de la Xunta de Galicia.

Más de 450 bodegas

Durante la presentación del plan de control de vendimia por parte de la Xunta, el conselleiro indicó que el sector aglutina en Galicia a más de 13.000 viticultores, más de 450 bodegas y aporta un valor económico anual de 200 millones de euros.



Exportación

El vino es además es el sector agrario gallego más exportador con una cifra que supera el 20%. Una de cada cinco botellas de las D.O. gallegas se va al mercado internacional.