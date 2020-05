La Xunta dice que el nuevo centro de salud de Escairón estará listo en otoño

La Xunta de Galicia retomó las obras de construcción del nuevo centro de salud de O Saviñao, situado en la Rúa Valle Inclán de Escairón. El delegado territorial en Lugo, José Manuel Balseiro, explicó que la previsión es finalizar los trabajos en otoño.

La ejecución del nuevo edificio sanitario tiene un presupuesto de 1.138.455 euros. Se levanta sobre una parcela de 2.060 metros cuadrados, cedida por el Ayuntamiento al Servizo Galego de Saúde (Sergas), donde hubo problemas con la cimentación debido a manantiales subterráneos que anegaban la excavación hecha para la edificación. José Manuel Balseiro señaló que el movimiento de tierras y la cimentación ya están terminados y ahora se iniciará la ejecución de la estructura del inmueble.

Este dispondrá de seis consultas en el área de medicina y enfermería, de las que tres serán de medicina general y otras tantas de enfermería, además de una sala de toma de muestras de uso polivalente.

En el área pediátrica habrá una consulta y una sala de enfermería. El nuevo centro contará también con sala de juntas, espacios para archivo de historias clínicas, recepción, almacenes y vestuarios, entre otras dependencias.

El interior estará distribuido en tres grandes áreas. En la de acceso se situará la recepción y la administración. El vestíbulo será un espacio amplio en el que se encontrará el mostrador, un almacén, aseos públicos y una zona de espera. En el área de clínica general y pediatría se acomodarán las consultas de medicina y enfermería y la sala polivalente.

En la primera habrá una consulta con dos despachos, zona de espera y aseo propio. Además, ofrece la posibilidad de uso de un patio exterior si se estima oportuno. Ninguna de estas dependencias es visible desde otros espacios del edificio y no es necesario atravesarlas para llegar a otras zonas del centro ya que se accede a ellas directamente desde la entrada. El área de personal, para uso exclusivo de los profesionales, estará diferenciada de las zonas de uso clínico y vestuarios.

Un terreno por el que pasan varios manantiales

La Asociación Veciñal do Saviñao señaló en varias ocasiones sus dudas sobre el proyecto de construcción del nuevo centro de salud, pues entiende que por mucho hormigón que se utilice en las cimentaciones no se solucionará el problema de filtraciones de agua debido a que el edificio se asienta en un terreno donde existen varios manantiales. El colectivo no entiende la "cerrazón" mostrada tanto por el Ayuntamiento como por la Consellería de Sanidade, organismos a los que, aseguraron, les explicaron por activa y por pasiva que se iban a encontrar con ese problema.



Opción

La agrupación apostó desde el primer momento por la modernización del actual ambulatorio, ya que, a su entender, se encuentra en una zona más céntrica.