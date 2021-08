La Xunta da 190.000 euros a Chantada para la obra en la Rúa do Comercio

La Consellería de Medio Ambiente ha anunciado una ayuda de casi 190.000 euros para las obras que el Ayuntamiento de Chantada hará en la Rúa do Comercio. Esta inversión supondrá un 70% del presupuesto total, que supera los 260.000 euros.

La conselleira, Ángeles Vázquez, y el alcalde, Manuel Lorenzo Varela, firmaron esta semana el acuerdo de colaboración, en el que se recoge que la Xunta licitará las obras una vez tenga el proyecto redactado por la administración municipal. Será el Ayuntamiento quien asuma el mantenimiento futuro de la calle y el 30% restante del coste de la actuación.

El regidor chantadés indicó que el inicio de la intervención está previsto para la primavera o verano del año que viene, con el fin de que el 31 de diciembre de 2022, la nueva Rúa do Comercio, que desde hace un año está cerrada al tráfico de vehículos, esté lista. Varela explicó que el gran objetivo "é darlle vida e dinamizar esta zona do casco histórico para que no futuro a xente poida ir por ela tomar uns viños ou uns cafés, ou simplemente pasear".

El alcalde apuntó que uno de los aspectos más importantes de la obra es renovar la canalización. Y es que técnicos de Viaqua, la empresa concesionaria del suministro de agua en Chantada, han subrayado la necesidad de cambiar las actuales tuberías de fibrocemento, muy deterioradas por el paso del tiempo.

Sobre las aceras de piedra, tanto el alcalde como el teniente de alcalde de Chantada, Manuel Diéguez, manifestaron que no se les puede tocar. Permanecerán intactas, pero se elevará la calzada para reducir la altura y eliminar así barreras arquitectónicas.

Polémica. Este proyecto lleva de la mano cierta controversia. En los últimos días, un grupo de vecinos inició una recogida de firmas para impedir que se cambie el suelo adoquinado de la calle por losa.

Desde el equipo de gobierno aclararon que no se va a acabar con el pavimento actual y que se respeterá al máximo posible. Manuel Lorenzo Varela añadió que en las próximas semanas se producirá una reunión con residentes en la Rúa do Comercio para explicarles los detalles de la intervención.

"O noso respecto polo casco histórico é maximo e sempre o amosamos", señaló el alcalde, que considera que la polémica está creada "por xente que quere que non fagamos obras por se acaso temos réditos electorais con elas".