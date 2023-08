A Xunta aposta pola artesanía desde os oficios tradicionais de Galicia

A xerente da Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, visitou na mañá de este sábado a terceira edición de Artesanía de Galicia na Ribeira Sacra, un evento de comercialización directa e de divulgación dos oficios artesanais impulsado pola Xunta no Santuario de Nosa Señora de Cadeiras (Sober). Durante a súa visita, Fabeiro animou a apostar pola creatividade e pola calidade dos produtos feitos á man polos profesionais que forman parte da marca Artesanía de Galicia.

Durante a xornada podéronse ver produtos de 19 profesionais que representan nove oficios diferentes: a madeira, a cerámica, a olería tradicional, os xoguetes, a ouroveiría, a marroquinería, a elaboración de roupa e os complementos de moda.

Os expositores foron Arobe Cerámica (A Coruña); Bangus e María Abam, de Ourense; Armaior e Enxógate, de Quiroga; Blaurtopías (Vigo); Ceniza de Papel (O Corgo); e obradoiros de olería tradicional de Gundivós (Sober) dos artesáns Elías e Figulus; Mimacuir (Taboada), Mocao (Oleiros); Nobelo a Nobelo (A Estrada); Noga Arts (Teo), Obradoiro Gorín (Buño), Olería do Batán (Baños de Molgas); Riomao Estudio Creativo (A Teixeira); Senda Coiro (A Pobra de Brollón); Lumecú (Vilar de Santos) e Siliva (Abegondo).

No programa de actividades incluíronse tres obradoiros de iniciación á artesanía gratuítos e abertos a todos os públicos, que se desenvolveron en horario de mañana e tarde. Foi o caso dun de tecido con tapiz, impartido por María José Martínez e José Antonio Carrera, de Peixesapop (Vigo); outro de cerámica de torno a cargo da Asociación Galega da Cerámica e outras Artesanías (Gondomar), e mais un terceiro de técnicas de cestería do que se encargou Carlos Rubio, do taller O Carabel Ecocestos (Ferrol).

A mostra acadou unha importante afluencia de público a pesar de que durante a mañá e a primeiras horas da tarde choveu con insistencia. De feito, o concerto de música que tiña que dar o grupo De Vacas as 13.00 horas foi suspendido.

En Cadeiras, xunto a Elena Fabeiro, estiveron, ademsis dos alcaldes de Sober e Pantón, o ex conselleiro de Economía e Industria e hoxe deputado nacional; Francisco Conde; e a parlamentaria autonómica Raquel Arias.