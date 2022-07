La Xunta abrirá un acceso alternativo hacia O Courel a finales de este mes

El Gobierno gallego invierte cerca de un millón de euros en la construcción de una vía provisional que tiene por finalidad ofrecer a vecinos y visitantes una solución a corto plazo para facilitar la conectividad entre la localidad de Folgoso, que forma parte del geoparque mundial Montañas do Courel, y Quiroga, después de que a finales de marzo quedase cortada la vía principal por un derrumbamiento.

El nuevo acceso tiene una longitud de 740 metros y hace posible garantizar el tráfico, también para vehículos pesados, tanto de camiones como de autobuses, siendo la alternativa más eficiente a corto plazo, destacaron desde el departamento de Infraestructuras de la Xunta.

Añadieron que la movilidad no tendrá nada que ver con la actual, pues ahora se debe circular por la carretera que pasa por A Campa y Vidallón, que no ofrece la funcionalidad suficiente y aumenta los tiempos de viaje, además de, por su estrechez y radios de curva, camiones de pequeño tonelaje no puedan usarla.

Paralelamente a la culminación de esta obra de emergencia para la construcción de una vía provisional, el departamento de Infraestructuras de la Xunta ultima los trabajos para la definición de la mejor alternativa para la restitución definitiva del tramo de la LU-651 que permanece cortado al tráfico entre Quiroga y Folgoso a causa del desprendimiento registrado a la altura del kilómetro 18, en la zona Santa Eufemia, el pasado 20 de marzo.

Los responsables de la Xunta aseguraron que se actuó desde el primer momento del hundimiento de la carretera en la declaración de emergencia para poder ejecutar la obra con la máxima agilidad.

Infraestruturas maneja cuatro alternativas para la solución definitiva. La primera es la construcción de un viaducto que salve el vacío originado al desprenderse el tramo de carretera. También se contempla la ejecución de un nuevo trazado para la vía, que podría hacerse por medio de un falso túnel o en desmonte. La última posibilidad es habilitar un túnel que esquive el ámbito de actuación de una cantera de pizarra.