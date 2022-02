Dous anos despois. a Praza de España monfortina encheuse de cor, a música e a diversión propias do Entroido. Volveu o Xoves de Compadres e con el abríronse as celebracións típicas destas datas na Ribeira Sacra.

A xornada consiste en elaborar figuras masculinas co obxectivo de que representen escenas de actualidade dende un punto de vista satírico, humorístico e mesmo crítico. Retranca pura para un Xoves de Compadres que regresou con moita forza -non só a Monforte, senón tamén a vilas coma Pantón ou Sober- logo dunha ausencia que se fixo moi longa.

Por suposto, non faltaron as referencias ao gran culpable de que o Entroido non puidera desenvolverse como é costume dende hai tanto tempo. O covid e as vacinas foron o tema estrela.

De feito, non poucos cativos levaron nas mans os seus coronavirus particulares feitos con papel ou cartón, semellantes a chupa chups xigantes. Moitos quixeron queimalos na fogueira que lle puxo a guinda ao evento.

A asociación Albores Saúde Mental encargouse, como en cada edición, de elaborar os compadres da corporación municipal. Os concelleiros e o alcalde estiveron presentes dunha maneira moi particular e estrearon o lume na Praza de España. A edil de cultura, Marina Doutón, encargouse de enviar os seus compañeiros de pleno ás lapas.

PREMIOS. Para cando comezaron a arder os compadres, o Concello xa anunciara os gañadores do concurso. Só quedou deserto o premio á etnografía, mentres que a asociación A Pinguela resultou a destacada na categoría de crítica social por "Mortos de frío e fame".

Na división reservada aos barrios, o primeiro premio foi para asociación Prodeme, que fixo o compadre "Todo es verdad y todo es mentira". O podio completárono "Covid-Covas", da asociación de veciños de Covas, e "Os homes de Afamon nos campionatos de natación", de Afamon. Houbo accésit para "Os minivirus" e "Os cazavirus", do colexio Novo; e "A enerxía reforzada", da asociación Agora.

Na categoría de individuais por barrios, "Dakar 2023", da Fundación Galicia Obra Social, levou o primeiro premio e "Tiempos de soledad durante el confinamiento", de Peluquería Internacional Matilde Corral López, o segundo. O accésit foi para "Vaia lío de reforma", de Agora e a "Todos sodes supernenos", de Antón López González, catalogárono coma o mellor compadre individual.

No que respecta aos centros educativos, "Marcho, que teño que marchar", do Ferroviario, acadou o primeiro premio na categoría colectiva. O segundo posto foi para "Peregrinos a Santiago", do colexio A Gándara.

Na división individual para os colexios, o compadre vencedor foi o do Torre de Lemos. "Pregoeiro real", da Gándara, e "Espantapandemias", dos Escolapios completaron o podio e o accésit levouno "Vin polo aire", do colexio Novo.