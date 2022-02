O Xoves de Comadres foi un éxito e contou en Monforte coa participación de 22 colectivos

Volveu o Entroido e fíxoo con forza. Se os compadres encheron de cor e alegría a monfortina Praza de España a semana pasada, o Xoves de Comadres non resultou onte menos lucido, malia que o tempo non foi tan amable como hai sete días. Un total de 22 colectivos participaron en Monforte nun certame que volveu amosar as gañas que todos tiñamos de gozar outra vez de celebracións.

Polas rúas da cidade do río Cabe, o protagonismo desta volta non o acaparou o coronavirus, senón as Tanxugueiras. Aida, Olaia e Sabela estiveron moi presentes nas comadres, recibindo un novo visto bo do público. Moitos dos grupos as elixiron para as súas escenas de actualidade satirizadas a través de figuras femininas.

As comadres arderon moi ben na tradicional queima, efectuada despois de dar a coñecer os gañadores do concurso. A asociación Albores encargouse de elaborar as bonecas das concelleiras do pleno da corporación municipal, como hai unha semana fixeran cos seus homólogos masculinos.

PREMIADOS. A comadre destacada na categoría de crítica social foi outra vez a da asociación A Pinguela. O seu nome, Unha mirada á violencia de xénero.

Na división de barrios colectivo, Chantxugueiras, de Agora Centro de día, e Tanxugueiras, de Josefina Rodríguez López, compartiron o primeiro premio. O podio completáronno Cobas Fest, da asociación veciñal de Cobas, e El juego del calamar, de Prodeme. Os accésit foron para As mulleres de Afamon collemos o Ave e marchamos de excursión, Tanxugueiras de Moreda e Tanxugueiras, do centro do viño.

Na categoría de barrios individual, a comadre vencedora foi El virus de la discordia, da fundación Galicia Obra Social. O segundo posto compartíronno A arqueoloxía visita Cinsa, de Baamorto, e Alexa precisa vacacións, de Agora. O accésit nesta división caeu en Peregrina de inverno, da oficina de atención ao peregrino.

A asociación Albores fixo as comadres das concelleiras municipais, que estrearon a tradicional queima logo de darse a coñecer os premios

Na Praza de España, Sofía a miña mellor amiga, de Antón López González, foi a mellor comadre individual. Na categoría de centros de ensino colectivo, o colexio Ferroviario resultou gañador grazas a As mochilas das emocións.

Os colexios, por individual, tiveron por campiona a A meiga dos desexos, feita pola Anpa dos Escolapios. A comadre do Torre de Lemos e A luz vai polas nubes, do colexio novo, quedaron en segunda posición e o accésit foi para Dighan o que dighan, creada por A Gándara.

NOUTRAS VILAS. En Sober, o Xoves de Comadres tratou un tema ben de actualidade. As comadres do Concello, vestidas con traxe de bombeiros, ofrecéronse a apagar o lume declarado no PP nacional.

Por Pantón adiante, as comadres tamén arrancaron sorrisos. As distintas parroquias do municipio sacáronas ao exterior para representar distintas escenas.