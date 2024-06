Xosé Luís Foxo: "Sorprendeume a ampla cultura musical de Felipe VI"

Xosé Luís Foxo naceu en Romeor (O Courel, 1950) en tempos nos que en cada parroquia había un gaiteiro. Foi o que mamou e ao que se adicou sempre. Escribiu Segredos da Gaita, unha biblia do instrumento traducida a sete idiomas. Formou a milleiros de gaiteiros en Toxos e Xestas, na Real Banda de Gaitas de Ourense e en ducias de pequenas escolas. Leva anos centrado na recuperación de cantares tradicionais e quédalle tempo para preparar eventos coma O Filandón.

Comentan que cando o chamaron da Casa Real, Xosé Luís Foxo pensou que se trabucaran.

Claro que o pensei. Imaxina, para alguén de Romeor que para chegar ao coche de liña tiña que camiñar dúas horas porque non había estrada… como ía pensar que un día tería un recoñecemento así.

Pero non era a primeira vez que estaba con Felipe VI.

Non, coincidín nun par de ocasións nas visitas oficiais que fixo a Galicia, a Ourense. Nunha delas tocou a Real Banda de Gaitas, pero é a primeria vez nun acto tan solemne e con tanta proximidade.

Ademais, levoulle un agasallo.

Cando se casaron os reis actuais fixenlles unha obra musical. 'Gran Rapsodia de Aires Populares de Galicia'. É un libro de 150 páxinas cunha gravación dunha hora con 15 temas tradicionais. Abre un brindo do Ribeiro de Louzarela e pecha cuha loia de voda. Ata o momento non tivera maneira de entregarllela e cando o mércores a levei mostráronse realmente emocionados. A Banda de Ourense ten o título de Real dende 1992 e cando hai algunha data moi sinalada sempre facemos algo. Fíxose coas infantas Elena e Cristina e tamén para o enlace do actual rei.

Xosé Luís Foxo, recibe a condecoración do rei Felipe VI. CASA REAL

Que percibiu na celebración?

Notei moito aprezo, aprezo real por parte dos reis pero tamén da Casa Real en xeral. Ademais, alí vimos que non eran recoñecementos improvisados. Había unha persoa encargada de estudar as traxectorias de cada un de nós e, no meu caso, esa persoa comentoume que levaba máis dunha década seguindo o meu traballo.

Foi unha xornada moi protocolaria?

Foino. Tivemos un ensaio previo e o protocolo estaba preparado ao milímetro pero tamén tivemos tempo para falar. Na comida estiven ao carón de Carmen Calvo, actual presidenta do Consello de Estado, e moi próximo á raiña Letizia. Ao longo da xornada tiven a oportunidade de falar varias veces con Felipe VI.

Que lle dixo?

Sorprendeume a súa ampla cultura musical e o coñecemento que ten dos instrumentos rítmicos. Tamén me dixo que a ver se lle ensinaba a tocar algo, pero non sei eu se unha persoa coa súa vida pode pararse a cultivar un instrumento. Vin que ten un concepto sublime de Galicia.

O recoñecemento pola publicación de 'Segredos da Gaita' e o esforzo que leva feito por recoller a música e os cantares tradicionais son a base da condecoración. Con cal traballo está máis cómodo?

Se cadra o que máis me gusta é o das recollidas de campo. Recopilar eses cantares antigos e despois publicalos para que non se perdan é o que mellor me fai sentir. Ter compartido tanto e poder render homenaxe a xente como Elvira de Santa Eufemia, a Cantora da Seitura de Manzaneda, Ribeiro de Louzarela ou María Balboa de Oencia, foi para min un agasallo da vida. Que a Casa Real tivera a sensibiliade de coñecer e achegarse a esa parte do meu traballo tamén me emociona, porque percibín moita sensibilidade. Felipe VI é unha persoa que creo que goza estando coa xente normal, coa xente sinxela, cun tipo do Courel que toca a gaita.

Fala con satisfacción pero tamén cun chisco de reivindicación.

Igual si. Estamos falando de artistas polos que a cultura oficial nunca se interesou moito pero Galicia é Galicia por xente coma eles. Nunca se lles tivo o suficiente en conta.

En que anda metido esta tempada o músico de Romeor?

Dirixo a Real, temos O Filandón o 4 de agosto, uns días antes temos a fase final do Certame Celtibérico de Bandas de Gaitas e estou traballando nun cancioneiro sociolingüista das terras do Bolo (Ourense), con 600 cantares dende o século XIII. Antes desta entrevista estiven tocando máis de media hora unha gaita que foi dun gaiteiro de Mostaz.

Foxo non para, de onde saca tempo e folgos para todo.

Saín de Romeor moi cativo para o seminario, ás veces nin se podía pasar con tanta neve. No seminario aprendín do Mestre Castiñeira que me abriu unha chea de posibilidades, pero tamén era una vida disciplinada e de asuteridade, esas dificultades fante e máis forte. E de tódolos xeitos, xa sabes, como te pares, adeus!