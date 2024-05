Xoán Vázquez Mao: "El fatalismo psicológico caracterizó a los lucenses durante décadas"

El secretario general del Eixo Atlántico, la eurorregión que se empeñó en construir y en la que a día de hoy participan 41 ciudades gallegas y portuguesas no tiene pelos en la lengua para culpar a los políticos en general y a los agentes sociales en particular del abandono que sufre la provincia de Lugo.

Hablemos de ferrocarril. La mejora del eje Lugo-Monforte-Ourense se planificó en el año 2001 y aún está en fase de ejecución. ¿Es comprensible tal tardanza?

No, como tampoco tener abandonado el eje A Coruña-Ferrol. Los retrasos son un claro exponente de una falta de criterio de ordenación del territorio por parte de la Xunta de Galicia y de la desidia del Gobierno central. Se habla de despoblación, pero no se aborda la movilidad. Está claro que además de alta velocidad ferroviaria necesitamos unos trenes tipo cercanías que conecten las principales ciudades gallegas.

Apunta y dispara a diestro y siniestro, o al menos esa es mi impresión.

Si echamos la vista atrás, Monforte tendría que haber sido la entrada a Galicia tanto por ferrocarril como por carretera, pero la guerra en el PP, entre las boinas y los birretes, acabó con una solución, digámoslo así, salomónica, en la que los viajeros en tren entraban y salían por Ourense y las mercancías, por Monforte.

¿Cómo ve el panorama en la actualidad?

Pues que el líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, debería hacer oír su voz en Madrid, que la presidenta del PP lucense, Elena Candia, hiciese lo propio en la Xunta ante Rueda; y que el BNG negocie y renegocie su apoyo al Gobierno de Sánchez a cambio de mejoras para Galicia.

Si solo es este el problema, no tendría una difícil solución. Es solo una cuestión de implicación de todas las partes.

Si echamos solo un vistazo al panorama actual, pues es de todos sabido que el interior de Galicia es el que menos votos aporta a los partidos, por lo que el interés por su desarrollo queda en un segundo plano. La verdad es que echo de menos movimientos sociales apartidistas que defiendan inversiones y planes de desarrollo para la provincia y que sean capaces de poner a todos los partidos políticos, sino contra las cuerdas, en una situación incómoda para explicar la falta de apoyo al desarrollo de zonas deprimidas desde hace décadas.

Pero, ¿qué hacer?

Lugo se caracterizó por un fatalismo psicológico, por el declive de una capital provincial sin peso en el conjunto de Galicia. La gente joven emigra y los mayores se muestran desmotivados; pero llegó un cambio generacional con Joaquín García Díez, que fue un verdadero revulsivo para Lugo; y luego con Orozco, que diría que encarnó la voz del interior; y más tarde con la peleona Lara Méndez. Ese fue el momento en el que la ciudad crece, rejuvenece y se moderniza. En Monforte, ese camino lo tomaron Nazario Pin, Severino Rodríguez y José Tomé y en el Eixo, todos y cada uno de los concellos que integran la institución. Por el contrario, si echamos la vista atrás, ni el gobierno de Touriño ni el de Feijóo movieron ni un papel. El voto tiene que negociarse, como hace la formación Teruel También Existe, pero el problema de Lugo es que adolece, insisto, de movimientos asociativos fuertes.

Si me permite volver al tema ferroviario, me gustaría saber su opinión sobre el parón que sufre el transporte de mercancías por tren, al menos en España, a pesar de las recomendaciones de la UE para su impulso.

Hay demasiados intereses para que el tren no sea una alternativa, como también para que no se desarrolle el transporte metropolitano. Todo se reduce a ataques entre formaciones políticas sin ponerse de acuerdo en los modelos estratégicos y de futuro que es conveniente seguir, y negociar sentados en una mesa las inversiones que precisa Galicia. Debería existir más lealtad institucional y un mayor grado de generosidad.

¿Y la alta velocidad ferroviaria entre Lisboa, Porto y Vigo será una realidad?

Por su puesto. En Portugal tienen un calendario de actuaciones que no se ha movido nada. La Unión Europea tiene en marcha planes de conectividad ferroviaria prioritarias, que van hasta el año 2030; de mayor importancia, hasta el 2040; y de importancia, que se prolongan hasta 2050. Para el gobierno portugués es prioritario conectar con alta velocidad ferroviaria Lisboa con Galicia por razones estratégicas, relativas a la conectividad relacionada con vínculos e intereses comerciales, industriales y turísticos. Por ello, este eje lo han incluido como de máxima prioridad para que pueda estar operativo, en parte, en 2033. El desarrollo de la eurorregión, del Eixo Atláncio, es crucial para el futuro de Galicia y el norte de Portugal.

Si hablamos de desarrollo también habría que decir algo del puerto seco monfortino.

Pues que no es un una plataforma logística, sino un polígono industrial que no acaba de despegar. Estoy convencido de que en Monforte y en la Ribeira Sacra deberían poner más empeño en desarrollar el gran potencialidad del que dispone referente al turismo. Patrimonio de la Humanidad aparte, la zona dispone de una oferta de calidad y muy completa, apenas comparable con otros territorios españoles. Es algo en lo que se debería trabajar desde las administraciones y el sector privado para sacarle el mayor rendimiento posible. Es preciso elaborar estrategias de futuro con el fin de integrar todas las posibilidades, digamos de negocio, que ofrece un territorio.