El XI Cumetapas arranca el sábado en Monforte con doce locales participantes

Doce establecimientos hosteleros de la ciudad de Monforte se han apuntado a la undécima edición del concurso de tapas bautizado como Cumetapas. El evento arranca este sábado y se prolongará hasta el 9 de junio.

El Centro do Viño de la Ribeira Sacra acogió en la tarde del jueves su presentación, con el presidente de la asociación provincial de hostelería, Cheché Real, como maestro de ceremonias. Dio a conocer el nombre de todos los locales participantes, que venderán sus tapas a 1,50 euros la unidad, de la existencia de descuentos en los hoteles de la zona para aquellos que quieran acercarse a probar las propuestas gastronómicas, valoradas estas por dos jurados, uno popular y otro profesional, que elegirán las mejores tapas que concurren al certamen.

Como en ediciones anteriores, habrá importantes premios para aquellos que completen una cartilla justificando que probaron todos los pequeños platos.

El alcalde monfortino, José Tomé, al tiempo que señaló que el Cumetapas ya está "consolidado. É un clásico", destacó que ayuda a divulgar la "excelente gastronomía" del municipio en un momento dulce para el sector turístico, con un importante aumento del número de visitantes a la Ribeira Sacra.

Los organizadores del Cumetapas eligieron como madrina de esta edición a la periodista Lucía Rodríguez, nacida en la vecina población de Castro Caldelas y con raíces en Sober.

Agradeció la distinción, comentando que como vecina de la Ribeira Sacra, "con un pé no lado de Ourense e outro no de Lugo", no podía menos que ensalzar siempre "os bos platos dos que gozamos nesta zona".