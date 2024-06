O xeoparque loce novo logo entre cereixas, aceite e viño en Ribas de Sil

A praia fluvial de San Clodio, a capitalidade de Ribas de Sil, foi un ano máis escenario da Feira do viño, as cereixas e o aceite, que cumpriu 20 edicións. O aniversario deulle un carácter especial ao evento, como tamén o fixo a presentación do novo logo do Xeoparque Mundial da Unesco Montañas do Courel, do que forma parte o concello organizador deste certame.

Aproveitouse a hora de máis asistencia de público á feira, a do pregón, para presentarlle á xente a imaxe que a partir de agora identificará ao xeoparque. O tenente de alcalde de Ribas de Sil, o socialista Roberto Castro, conduciu o pequeno acto, que contou coa presenza dos rexedores dos outros dous concellos que conforman o territorio protexido pola Unesco: Quiroga, representado polo independente José Luis Rivera; e Folgoso do Courel, coa popular Lola Castro á fronte.

Roberto Castro explicou que durante o proceso de selección do deseño gañador recibíronse un total de 48 propostas e fixéronse dúas cribas ata dar con dez finalistas. Por unanimidade, os representantes dos tres concellos decantáronse pola creación dun deseñador vigués, Guillermo Díaz, presente onte en San Clodio.

Un pregón moi comarcal

Co xeoparque completamente no ambiente tivo lugar a tradicional lectura do pregón. O Concello apostou para a edición do vixésimo aniversario por unha cara moi coñecida na comarca, a do presidente da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS), o saviñao José Antonio Quiroga.

"O ano pasado metino no lío de pedirlle unha depuradora para o río Sil que solucione o problema do baño hoxe ese proxecto xa está en camiño", indicou o alcalde, Miguel Sotuela. Quiroga engadiu que a futura planta estará no lugar de San Pedro.

Representantes dos tres concellos, coa nova imaxe do xeoparque. MIGUEL PIÑEIRO

O presidente da CHMS declarou a cereixa coma a súa "froita de tempada preferida", lembrou os seus anos de quedadas cos amigos para recollelas das árbores dos veciños durante a mocidade e reivindicou unha Ribeira Sacra "na que o tecido social debía ter máis participación na candidatura a Patrimonio Mundial".

A feira, en datos

Ao carón da praia fluvial de San Clodio comercializaron o seu produto un total de cinco adegas, que foron Pazo de la Cuesta, Lar de Ricobao, Val de Quiroga, EDV e Casa de Outeiro. Agás as dúas últimas, todas elas venderon, ademais, aceite.

Por outra banda, os produtores de cereixa asistentes, que non o están a ter fácil nos últimos tempos pola chuvia que cae nos momentos da floración, foron Joaquín Vidal, Enrique Díaz e Miguel Ángel Rodríguez. Tamén eles exhibiron aceite.

Este tamén resultou un ano malo para a produción de cereixas en Ribas de Sil. A calor de semanas atrás adiantou algunhas variedades, pero a este período de temperaturas elevadas seguiulle unha etapa de chuvia que atrasou outras e arruinou moita flor. Tampouco no referente ao aceite está a ser unha tempada óptima en Ribas de Sil, onde precisan do bo tempo para remontar.

Entre as autoridades asistentes estiveron o presidente da Deputación, José Tomé; diversos alcaldes da comarca ou o novo director de Agacal, Martín Alemparte.