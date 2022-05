"Sen a xente de Chantada, o Folión non ten vida"

Será 2022 o ano do regreso do Folión de Carros de Chantada?

Considero que así debe ser. Co contexto actual e con todos os eventos que están volvendo, por que iamos ser menos nós? O ano pasado a estas alturas xa falamos de retomalo. Non puido ser entón, pero agora a situación é ben diferente.

Pode avanzarnos algunha novidade sobre a edición deste ano do Folión de Carros?

O maior reto é retomar a festa tal e como era antes da pandemia. A ver con que motivación volve a xente, pero en principio vemos que hai moitas gañas. Pregúntannos moito sobre a asemblea e o evento, que será o 27 de agosto. Á hora de facer os carros será cando se vexa o arraigo que ten esta actividade, que estamos convencidos de que é moi alto. O Folión lévase moi dentro e a maioría da xente séntese moi identificada.

Que cre que máis botou a xente en falta estes dous anos sen Folión de Carros?

Sobre todo a motivación de participar, crear os carros, buscar os apeiros... O máis importante desta actividade son os recursos humanos. O Folión é un evento da xente de Chantada, onde todos os sectores e persoas da vila de todas as idades teñen espazo.

Insisten moito na idea do Folión de Carros como evento da xente.

Gústanos dicir que é coma un museo atropolóxico. O Folión non ten vida sen a xente de Chantada. O factor humano é esencial, por iso incidimos en que cantas máis persoas haxa, máis vistosidade terán os carros. Sempre vemos veciños volcados e moitos grupos de amigos reunidos con motivo do Folión de Carros.

Como está a directiva despois de dous anos sen poder organizar o evento?

Moralmente estabamos un pouco tocados. Este tería sido o terceiro ano sen Folión. Un par deles podes estar con actividades alternativas, pero ao final falta o esencial, que é o propio Folión. Aproveitamos este tempo para manter o espírito e facer cousas que habitualmente non podemos. Este ano, por sorte, xa estamos centrados na organización.

É o seu sétimo ano coma presidente da asociación Amigos do Folión. Segue con folgos?

Gustarianos que houbera máis xente con gañas de saber como funciona a asociación por dentro. Si que seguimos con folgos e cada ano preguntámonos que imos facer. E non facemos moitas cousas por non ser máis. É necesario que entren persoas novas. O Folión medrou tanto que necesita un organigrama máis potente.

Cara onde pode evolucionar o Folión?

O que temos claro é que non podemos morrer de éxito. Polo demais, temos moi asumido o reto de dar a coñecer o Folión de Carros fóra de Chantada e témoslle feita unha gran promoción incluso por España, para que quen veña vexa calidade e esencia.

Hai anos iniciaron a restauración de carros tradicionais. Seguen con esa iniciativa?

Restauramos doce carros que serven para exposición e decoración. Na Feira do Viño, a semana que vén, poñeremos dous e en agosto sacarémolos todos pola vila.