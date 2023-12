De vuelta a Tinduf: Monforte y su unión con el Sáhara

Unos monfortinos han vuelto a los campamentos de refugiados saharauis que hay en la región del Tinduf, en Argelia, 30 años después de que lo hiciera un grupo de la asociación de solidaridad Salvador Allende (ASSA). Estos fueron los primeros en conocer la vida de los habitantes de la exprovincia española que se vieron desplazados tras anexionarse Marruecos el territorio que abandonó España a finales de 1975.

Aquella primera misión surgió después de que unos niños saharauis pasasen un día del verano de 1992 en la ciudad del río Cabe. En noviembre de ese año, once integrantes de ASSA emprendieron viaje hasta el campamento de Mahbes, donde pasaron diez días.

El exintegrante del colectivo solidario y exalcalde de Monforte, Severino Rodríguez, recuerda que el medio era hostil. "Vivían en jaimas (tiendas de campaña de los pueblos nómadas) e pasaban moitas penurias", rememora.

Fue el momento en el que dijeron que había que ayudarles. "Foi algo que nos saiu dos poros. Unha cousa é ver penurias de moitos pobos na televisión, que impacta; pero vivilo é totalmente distinto, quedas marcado para sempre", destacó Severino Rodríguez.

Una caravana solidaria salió de Monforte hacia Tinduf en febrero de 1993

Así, en febrero de 1993 se montó una caravana solidaria con la que se llevaron a Tinduf dos aparatos de rayos X y dos quirófanos cedidos por la familia Raíces Madriñan de un antiguo sanatorio de su propiedad, así como material quirúrgico y un camión para transportar todo.

La solidaridad con el pueblo saharaui continuó. En septiembre de 1993 llegaron 25 niños a pasar 15 días en Monforte y a finales de ese año, el representante saharaui en Galicia se reunió con el alcalde Celestino Torres, junta de la que salió una propuesta de hermanamiento entre la ciudad y el campamento de Mahbes, formalizándose esa unión en un pleno de la corporación municipal el 25 de febrero de 1994.

Las muestras de solidaridad con el pueblo saharaui continuaron en el tiempo hasta que comenzaron a languidecer al centrarse la asociación Salvador Allende en otras comunidades de suramérica y de la África subsahariana.

Regreso

Después de 30 años, dos monfortinos han pisado suelo reservado a refugiados saharauis. El campamento no fue Mahbes, sino Bojador, y los voluntarios locales se llaman Manuel Luaces y Alberto Pérez, que acudieron al lugar de la mano del Fondo Galego de Cooperación.

En este territorio pasaron cinco días durante la semana del puente de la Constitución, a comienzos de este mes. En ese tiempo comprobaron cómo viven los allí refugiados, mantuvieron reuniones con importantes cargos saharuis —entre ellos, el mismísimo primer ministro, Bouchraya Hammoudi Bayoun— y recopilaron información suficiente para concienciar acerca de la causa de este pueblo.

Alberto Pérez (izquierda) y Luaces (derecha), con el primer ministro saharaui. EP

"As condicións alí non son boas, pero chama a atención que todo está moi ben organizado, política e socialmente", relata Luaces. Según cuenta, han diseñado la comunidad de tal forma que si mañana regresasen al territorio que reivindican "non comezarían de cero".

En los campos de refugiados disponen de ministerios y una administración que sería semejante, puede que homóloga, a nuestros ayuntamientos. "Tamén nos impactou ver que dos 20 cargos de responsabilidade cos que estivemos, se cadra 17 ou 18 eran mulleres", indica Luaces.

El día a día

Manuel Luaces y Alberto Pérez aportaron algunas medicinas, libros y regalos donados por comercios locales. En Bojador los acogió una familia en una vivienda instalada en una de las pequeñas edificaciones de adobe donde acostumbran a residir los refugiados saharauis. Aún se ven, eso sí, algunas jaimas.

"A vivenda na que estabamos nós era un baixo, cunha letrina exterior, baño, habitación e cociña", describe Luaces. Junto a su compañero, vio las tiendas donde comercian los habitantes del lugar. Una tienda de móviles o un taller artesana de puertas forman parte de la vida laboral local.

Hay mucho abandono de estudios superiores que Luaces achaca a que piensan "que non lles vai valer para nada"

Los niños estudian unos años, pero el pensamiento general, dice Luaces, es que en el futuro "non lle servirá para nada, por iso hai moito abandono en etapa de estudos superiores". En ese sentido, cuenta una anécdota. "Un señor tiña un pequeno acollido e díxolle que se deixaba de estudiar, non lle daría máis cartos", afirma.

Luaces concluye que los colegios y centros médicos se encuentran en buen estado, lo que significa que la ayuda humanitaria "destínana correctamente".

Reivindicación

Luaces regresó sorprendido por la "forza e tenacidade" del pueblo saharaui. "Están organizados pensando en recuperar o seu territorio e non van renunciar a el. Queren iso, non axuda humanitaria", asegura. El voluntario monfortino está convencido de que en caso de volver "serían autosuficientes, porque contan con grandes recursos, como as minas de fosfato".

Al primer ministro le regalaron un libro sobre Monforte y lo invitaron a visitar la ciudad. "É necesario visibilizar o problema do pobo saharaui e concienciar dunha causa xusta. A Onu fixo unha resolución para facer un referendo entre a poboación e non se está a levar a cabo", explica antes de transmitir que le gustaría "retomar a relación entre o Sáhara e Monforte que había grazas a asociación Salvador Allende".