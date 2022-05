Voluntarios por la limpieza del geoparque

Un grupo de unos 20 voluntarios participó en una iniciativa del geoparque mundial Montañas de Courel que favoreció la retirada de hasta una tonelada de basura amontonada en el interior de un pozo en Moreda.

La actividad formaba parte de un programa de voluntariado pensado para mantener el territorio lo más limpio posible. Desde el geoparque mundial se han impulsado varias acciones de este tipo, que cuentan con financiación de la Xunta.

Entre los participantes había gente con conocimientos y experiencia en el campo de la espeleología y el barranquismo. Su función fue la de descender hasta las entrañas del pozo y hacer llegar los residuos al exterior, donde otro grupo de voluntarios los depositaba en un contenedor.

"Atoparon de todo. Dende electrodomésticos, bolsas con lixo e sacos ata roupa", indicó el gerente del geoparque mundial, Martín Alemparte, quien destacó la importancia de este tipo de actuaciones. Según señaló, la mayoría de asistentes eran de fuera de la comarca, gallegos, pero también se contó con voluntarios locales.

El gerente del geoparque aclaró que estos vertederos se encuentran "en moitos lugares" y pertenecen a épocas en las que los ayuntamientos carecían de servicio de recogida de basuras

NADA QUE RECRIMINAR. Alemparte aclaró que el hecho de sacar una tonelada de desperdicios del interior de un pozo "non é para darlles un tirón de orellas aos veciños". El gerente del geoparque aclaró que estos vertederos se encuentran "en moitos lugares" y pertenecen a épocas en las que los ayuntamientos carecían de servicio de recogida de basuras.

"A xente buscábase a vida para non encher a casa de lixo. No caso de Moreda, cando o Concello de Folgoso do Courel habilitou un sistema de recollida, este pozo deixou de empregarse. Estamos a falar de restos moi antigos e non poderiamos precisar hai cantos anos se amontoaron alí", explicó Martín Alemparte.

Desde el geoparque recordaron otras iniciativas como esta hechas en los últimos tiempos por medio de voluntarios. Así se limpió, por ejemplo, el barranco Rego Seco, en Campodola, en septiembre del año pasado. También entre 2021 y el 2022 se retiró basura de las cuevas de Romeor y Chao da Espiña, ambas en O Courel, y varios tramos del río Visuña. Además, se realizó el mantenimiento de la luz del depósito glacial de A Seara.