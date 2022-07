Diez voluntarios atajaron "un flanco descontrolado" en la Campa da Lucenza

El trabajo de los vecinos de O Courel está siendo esencial para frenar los grandes incendios que castigan al municipio desde hace más de una semana. En las entradas a una zona clave como es la Devesa da Rogueira trabajaron este jueves durante horas una decena de miembros de la asociación A Volta Grande ayudados por una motobomba.

Uno de ellos, Pedro Romeo, señala que el martes se desplazaron a la Campa da Lucenza "para ver como progresaba o lume, porque sabiamos que pasara a serra", cuenta. Pero fue ayer cuando la situación se presentaba más complicada: "un dos flancos descontrolouse e o lume chegou a estar preto da Devesa, onde fixeron o contralume".

FACHENDA DE PAÍS‼️💙



Difundimos o video de Séchu Sende



Toda esta xente son VOLUNTARIOS (a pesar de que algún vista de brigadista), persoas chegadas de diferentes recantos da nación e que conseguiron extinguir SÓS un dos lumes que ameazaba a DEVESA DA ROGUEIRA.

Bos e xenerosos pic.twitter.com/3HbfCjlLVh — O Ferrado (@oferradogal) July 22, 2022

La Devesa da Rogueira pudo salvarse porque desde el miércoles, apunta Romeo, "xa houbo moitos máis efectivos por alí". La Lagoa da Lucenza, en cambio, no corrió la misma suerte. "Nesta época adoita estar seca e no inverno tampoco ten moita auga, mais é un ecosistema moi valioso, polo que isto é unha catástrofe", explica.

En la mañana de este jueves "foi cando se reactivou unha das frontes", así que los voluntarios de A Volta Grande, que en un principio solo pensaban llevar a cabo tareas de vigilancia, tuvieron que buscar el material necesarios para luchar contra las llamas con la ayuda de una motobomba y, más tarde, de miembros de una brigada.

"O lume vaixaba polo Fedo, no val da Seara, nunha zona escarpada, pero atopamos un axente que estaba tamén como voluntario e que nos axudou", apunta Pedro. En el grupo había personas con experiencia, como un bombero urbano y un forestal que está esperando a ser contratado, y llevaron agua en un vehículo de tipo pick-up.

Precisamente, Pedro insiste en que son los vecinos "os que, organizándonos, estamos salvando moitas aldeas" y lamenta que no se les haya tenido en cuenta desde un principio. "A xente non levou moi ben o desaloxo, moitos volveron defender o seu e foron de grande axuda, porque son os que saben onde están as tomas de auga, os camiños, os tanques...", manifiesta.

Vive en Hórreos y dice que su entorno está "intacto", pero reconoce que "moi tranquilos non quedamos", porque el fuego, aunque ya parece más controlado, podría reavivarse en cualquier momento. También le preocupa el gran incendio de Valdeorras, "que é devastador e non está tan lonxe de aquí como pode parecer".

Como muchos otros vecinos de O Courel, lamenta "a descoordinación e a falta de medios" y espera que esta ola de incendios sirva para un cambio de mentalidad con respecto al monte. "Temos que decidir que queremos ter, hai dous ou tres anos plantáronse piñeiros en Visuña e este lume volveu demostrar que iso é o que arde", dice.