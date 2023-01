Os volantes e o oso desconfínanse

Dous anos enteiros levaban confinados os volantes, maragatos e mecos do Entroido Ribeirao en Chantada. Dende aquel febreiro de 2020 no que poucos podían adiviñar o que estaba por chegar, os tradicionais personaxes que enchen de ruído de campás e moita sátira a vila non saíran máis que para actos simbólicos e sen previo aviso, para que non se xuntara xente en tempos de distancia física entre persoas.

Outro entroido tradicional da Ribeira Sacra, o Oso de Salcedo, tamén comeza a abrir de novo os ollos despois dunha hibernación máis longa do normal. Dende a asociación veciñal organizadora confirman que 2023 é o ano no que se volverán ver caras tinguidas de negro pola citada parroquia da Pobra do Brollón. Serán as vítimas dun oso que ten máis ganas ca nunca de facer das súas.

O Entroido de 2020 foi a antesala da pandemia, os confinamentos e as normativas que impedían as xuntanzas masivas. Non houbo case en 2021 rastro do Entroido e en 2022 si foron posibles desfiles de comparsas ou festas coma os xoves de compadres e comadres en Monforte, respectando certas regras coma o uso de máscaras.

Outros entroidos tradicionais da Ribeira Sacra optaron por agardar un ano máis, coa esperanza de vivir as xornadas en todo o seu esplendor e coa súa esencia intacta. O máis madrugador será de novo o da parroquia chantadesa de Santiago de Arriba.

A FESTA. A maioría das celebracións do Entroido Ribeirao desenvólvense no lugar chamado O Moredo, despois dun intenso percorrido por hortas e cultivos no que os personaxes principais, os volantes, fan unha chamada ao bo tempo en primavera.

Durante o traxecto destaca o impresionante pucho do volante xefe e tamén se deixan ver os maragatos. Eles son os encargados de vixiar que aos volantes non lles pase nada no camiño. O Entroido Ribeirao complétase cos mecos, figuras que representan escenas de actualidade e cotiás dende un punto de vista humorístico.

O primeiro día marcado en vermello no calendario é o 5 de febreiro, cando terá lugar o Domingo Lambedoiro coa participación dos Fulións Rurais de Viana de Bolo, o mesmo Oso de Salcedo e os Troteiros de Bande. O prato forte será dende as 16.00 horas en Santiago de Arriba (no Moredo), pero haberá actividades todo o día.

O domingo 12 de febreiro, de novo ás 16.00 horas, celebrarase o Domingo Corredoiro, o 19 do mesmo mes desenvolverase o Domingo de Entroido e o 21 de febreiro acollerá o Moredo o martes de Entroido, a despedida.

FURIOSO AMENCER. O luns 20 de febreiro pola tarde será cando o Oso de Salcedo saque toda a súa furia. O impoñente animal leva por vestimenta entre 30 e 40 quilos de pel de ovella aos que hai que sumarlle o coiro da máscara e o trapo das gadoupas.

O obxectivo do oso está moi claro, cazar a todo aquel que atope no seu paso para tinguirlle o rostro de negro co escuro líquido que el e os seus criados teñen preparado para o escarnio entre as casas típicas de Salcedo.

O significado deste entroido atópase na figura do oso coma elemento de protección, máximo representante do deus da natureza. Sae unha vez ao ano recoller o froito a cambio de garantir boas colleitas e fertilidade.