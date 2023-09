Os volantes e maragatos do Entroido Ribeirao participaron este sábado en Santiago de Compostela nun encontro con varios Entroidos de toda Galicia.

As personaxes máis característicos da festa, propia da parroquia chantadesa de Santiago da Riba, fixeron un percorrido polas rúas e prazas do casco histórico da capital galega, entre elas a icónica Praza do Obradoiro