Siete vocales de la DO niegan querer cambiar el modelo vitivinícola actual

Siete vocales del consejo regulador de la denominación de origen Ribeira Sacra, Pedro Rodríguez, Juan Carlos Varela, Rogelio Díaz, Roberto Regal, Evaristo Rodríguez, César Enríquez y Manuel Primitivo han calificado de falsedad que estén detrás de un plan orquestado para cambiar el modelo de viticultura.

Salen al paso de una información de este diario en la que se informaba sobre una carta enviada a bodegueros y viticultores por el presidente de la denominación, José Manuel Rodríguez, en la que se informaba de los cambios en la DO que habían propuesto varios de sus miembros. La misiva incluía solo parte de lo recogido en el acta de una sesión plenaria del consejo.

Los siete vocales niegan que hubiesen reclamado aprobar las modificaciones en el reglamento de la denominación que se incluyen en la carta y en la información publicada por este diario el día 2 de este mes y que califican de "burradas". Aseguran que eso es lo que sostiene el presidente de la denominación, José Manuel Rodríguez, pero que no es verdad.

Ellos garantizan que no cuestionan el sistema de viticultura establecido. "Ó contrario, pois queremos que se conserve, como xa expresamos nunha nota de prensa do 20 de agosto de 2021 cando alertamos da solicitude do presidente á Consellería de Medio Rural para multiplicar por cinco a superficie da denominación. Iso si que é cambiar o modelo de viticultura".

Reivindican, además, su peso en el consejo regulador y manifiestan que no son un simple grupo de bodegueros, sino que representan "democraticamente á maioría dos viticultores e adegueiros da DO. Para máis inri, catro de nós somos vogais representantes de viticultores e tres de adegas".

Estos miembros del consejo regulador de la DO Ribeira Sacra sostienen que en ningún momento propusieron rebajar el grado alcohólico de los caldos a 10,5 ni variar la acidez volátil, y que tampoco desean que se permita la variedad palomino, como aparecía en la carta enviada por Rodríguez a los bodegueros y que ellos aseguran que contiene manifestaciones que son falsas.

Ponen otros ejemplos. Dicen que tampoco solicitaron reducir los tiempos de permanencia de los caldos en barrica para envejecerlos y que sirva cualquier envase menos el de poliéster.

Del mismo modo, aseguran que no es verdad que deseen que solo se haga un aforo (control) al final de la vendimia y otro cada dos meses.

MOCIÓN DE CENSURA. Estos siete vocales niegan, también, que sean díscolos. "Nós somos simplemente vogais do consello regulador, que solicitamos que se debata unha moción de censura legalmente presentada. Queremos que se cumpra a lei, que se cumpran as normas, que se obedezcan as órdenes da Consellería de Medio Rural. O pleno do consello é o máximo órgano de decisión do consello e non o presidente", que quieren que abandone el cargo al estar en desacuerdo con su gestión.,

Añaden que el presidente de la DO, José Manuel Rodríguez, está detrás de esta y de otras "mentiras", y que el objetivo de todos ellos es que la democracia llegue al consejo regulador de la DO Ribeira Sacra.