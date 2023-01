Siete vocales acusan al presidente de la D.O. Ribeira Sacra de usar "a táctica do medo"

Los siete vocales en funciones del consejo regulador de la denominación de origen Ribeira Sacra críticos con la gestión del presidente, también en funciones, José Manuel Rodríguez, emitieron un comunicado en el que acusan a este de utilizar "a táctica do medo", de "falsidades" y de generar confusión.

José Manuel Rodríguez dijo el pasado viernes que estos siete vocales tenían en mente darle un giro radical a la D.O., aludiendo a un cambio de modelo de la viticultura, con controles más laxos y sacando los viñedos de los bancales para llevarlos al valle.

Los aludidos se han defendido. Aseguran que no tienen intención alguna de realizar los cambios de los que el presidente los acusa y que solo les ha movido el interés por un consejo regulador "aberto, no que todo o mundo poda presentar as propostas que considere sabendo que serán escoitadas". En este sentido, subrayaron su compromiso con el mantenimiento de la viticultura heroica y la calidad de los vinos producidos.

Asimismo, señalaron que no les sorprende que José Manuel Rodríguez "se adique a insultar". Los vocales consideran fuera de lugar los ataques hacia la Consellería de Medio Rural, en concreto a los responsables de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal), a los que llamó "trileros o incompetentes" por exigirle convocar un pleno de moción de censura ilegal.

Tampoco les pareció bien que los calificase de un grupo de "iluminados" y que cuestionase la institución del Valedor do Pobo, a la que tachó de "chiringuito".

Y es que José Manuel Rodríguez abogó por la eliminación de ciertos servicios, como este, "que nos costa un millón de euros ao ano a todos os galegos. Sería moito merllor que eses cartos se repartisen en subvencións entre os viticultores".

El presidente en funciones dirigió sus dardos hacia la Valedora do Pobo y Agacal por la insistencia en que convocase un pleno para tratar su moción de censura cuando "deberían saber que non se podía facer pasados os catro anos de mandato e estar en funcións".

Las elecciones para renovar el consejo, el 19 de febrero

El próximo 19 de febrero, Domingo de Entroido, tendrán lugar las votaciones para la renovación de los vocales del consejo regulador y, posteriormente, elección del presidente. A los comicios se presentan dos listas, una respaldada por los críticos a la gestión de José Manuel Rodríguez; y otra con gente, dicen algunos, más afín a su figura y a su modelo de gestión. No obstante, Rodríguez se desvinculó de esta última al señalar que nadie se había puesto en contacto con él para formar parte de lista alguna: "Ninguén me pediu que seguise"

"Quédame a satisfacción do deber cumprido. Dixen que traería o barco a porto e fíxeno. Un traballo para facer as cousas da mellor maneira e os resultados están aí, son bos. A realidade é que saímos de cero e hoxe estamos nun territorio cunha dimensión internacional", dijo Rodríguez.