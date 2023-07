Visitas turísticas que engaden valor engadido polo que agochan

Devastador incendio do pasado verán deixou ao descuberto en O Courel decenas de estruturas ata aquel momento ocultas pola maleza. Partindo diso e do Plan Xeral de Ordenación Municipal o alumnado de segundo de Eso do CPI Poeta Uxío Novoneyra de Seoane puxo en marcha dentro de Lanzadeiras a iniciativa Soñar Courel, que combina investigación e turismo.

A directora do centro, Lourdes González Sotelo, sinala que buscaban deseñar unha idea de emprendemento "dedicada á investigación do patrimonio da zona, que logo nos permitiría deseñar roteiros de sendeirismo cos que amosar todo o descuberto". Durante varias xornadas, os estudantes Álex Vidal, Tegra Romeo, Mateo Rodríguez, Ainhoa López e Erea Rodríguez percorreron diferentes escenarios de O Courel, empezando pola aldea de Sobredo, da man de Orlando Álvarez, veciño da zona e gran coñecedor de todos os seus recunchos. "Buscaron as estruturas que recolle o PXOM e a maiores atoparon, por exemplo, catro alvarizas que non estaban xeorreferenciadas", sinala González Sotelo, quen detalla que as saídas leváronos tamén "polo castro de Megoxe, lavadoiros ou acuedutos".

A responsable do colexio de Seoane destaca ademais a utilidade que pode ter a iniciativa Soñar Courel, "que trata de darlle valor engadido ás visitas dos turistas, máis alá da típica excursión á Devesa dá Rogueira".