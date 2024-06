Las vírgenes de O Faro llevarán joyas diseñadas por Susi Gesto y realizadas en un taller popular

EL próximo mes de septiembre en la romería de A Nosa Señora do Faro, a caballo entre las tierras de Rodeiro y Chantada, las dos imágenes de la Virgen que salen el procesión y conocidas como Nai y Filla (reciben ese nombre porque una talla es más antigua que la otra) lucirán dos joyas creadas por una veintena de personas, la mayoría de la zona, que participaron en un taller de la orfebre Susi Gesto, organizado por el Pazo de Sabadelle, con el apoyo del Concello de Chantada y la Xunta de Galicia a través de Artesanía de Galicia.

Los participantes crearon dos piezas que llevan el nombre de sapo, se trata de un adorno que cuelga del cuello muy vinculado a Galicia, al traje tradicional y que se ha convertido en la pieza más identificativa de las que diseña Susi Gesto.

El sapo hecho para la imagen de la virgen Nai de A Nosa Señora do Faro está elaborado a base de plata, cobre y azabache, siguiendo la técnica tradicional de orfebrería, con mucha filigrana. El sapo de la virgen Filla lleva otro diseño y está bañado en oro en consonancia con los bordados dorados de su manto blanco. Del baño se encargó el profesional Ricardo de la Iglesia.

Explica Susi Gesto que no es la primera vez que imparte un taller colectivo de orfebrería pero que la iniciativa de Sabadelle fue especialmente emocionante "polo fin das pezas e tamén polo proxecto do que forma parte".

Añade Xosé Figueroa Lorenzana, propietario del Pazo de Sabadelle e impulsor de la propuesta, que para la gente de la comarca O Faro es una referencia vital. "Sexas ou non relixioso. Este lugar sempre tivo unha importancia moi grande para nós, a nivel telúrico, é unha especie de tótem", dice. "Incluso era o sitio ao que mirabámos para calcular o tempo que ía facer. Na vida de calquera veciño de Chantada ten presenza o Faro e por aí xurdiu esta iniciativa das xoias. Ademais, faremos un documento onde quede constancia para o futuro de como se fixeron, cando, onde e as persoas que interviron nelas. Será un documento para a historia", comenta.

Manuel Diéguez es edil en el Ayuntamiento de Chantada y siguió de cerca el taller, ya que contó con financiación municipal. Y el también es claro: "ogallá houbera máis xente coma Xosé Figueroa para dinamizar o rural".

Un homenaje en Chantada a los oficios tradicionales

Cuando Susi Gesto dice que la iniciativa fue emocionante hace referencia a que el taller y las joyas para la virgen de O Faro son solo la punta del iceberg de la jornada 'O tempo que ficou no olvido'.

El título toma un verso de un poema de Antón Avilés de Taramancos y Xosé Figueroa explica que, bajo ese nombre, el pazo preparó una exposición-homenaje a todos los artesanos que había en Sabadelle antaño.

"Aquí houbo tecedoras, capadores, canteiros, xerreiros, xastres, costureiras... Sabadelle debeu ser algo así como unha aldea gala", dice Figueroa.

El taller de orfebrería se realizó en Casa Losada, en la misma parroquia, en varios turnos. Todo terminó con una gran reunión en el Pazo de Sabadelle en la que quedó inaugurada la exposición en la que participan varios artistas como Lomarti, el escultor Tino Canicoba o el artista Guerreiro.

También asistieron al acto la poeta Olga Novo. Hubo una performance de la actriz Helena Salgueiro, actuó Carolina Rubirosa —que presentó con su banda de música el trabajo 'Soldadeiras'— y asistió la escritora y documentalista Mercedes V. Saavedra.

Un desfile con piezas de Susi Gesto

Añade Xosé Figueroa que la sesión inaugural de esta muestra homenaje a los oficios de Sabadelle contó con una sorpresa para todos los asistentes: un desfile de las piezas de Susi Gesto, incluidas los sapos para O Faro.

La orfebre comenta que el desfile se organizó en tres partes y que fue posible gracias a que las joyas se completaron con el vestuario de los diseñadores Eduardo Rial, Nicolás Barcala, Fer, Lumecú, Fran y con el apoyo de la Asociación Folcrórica Xalgarete.

La primera parte del espectáculo incluyó joyas tradicionales que se mostraron sobre vestuario de Luis Rial. En la segunda parte salieron las piezas para las vírgenes lucidas por Alba López Fernández y Paula Fernández Salgado. La última parte del desfile incluyó varias joyas de Gesto de colección privada e inspiradas en el Art Nouveau.