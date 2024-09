Los vinos de Ribeira Sacra sufren su peor crisis por la caída del consumo de tinto

La ley de la oferta y la demanda lleva a la denominación de origen Ribeira Sacra a la peor crisis de sus más de 30 años de historia. Se consume menos vino tinto y eso repercute directamente en la producción, con las cubas llenas de caldos de temporadas anteriores, por lo que no pueden recibir la nueva cosecha, que están empezando a vendimiarse estos días.

No es un problema que afecte solo a los vinos de esta comarca. La Rioja, buque insignia de los tintos nacionales, están echando uvas a la tierra y acogiéndose a la llamada "cosecha verde", según la cual los productores reciben una media de 60 céntimos por cada kilo que desechen. El año pasado la partida pública fue de cuatro millones de euros y este año se destinará el doble.

La solución en Galicia será destilar el vino

La solución que da la Xunta de Galicia, consciente de que en la actualidad el problema está más en las cubas que en las viñas, es la destilación. Ribeira Sacra se enfrenta así a una situación sin precedentes en Galicia. Ante los excedentes de producción, el consejo regulador ha decidido recurrir a la destilación de cerca de 500.000 litros de vino tinto. Esta medida, que busca equilibrar la oferta y la demanda en el mercado, será compensada por la Consellería de Medio Rural con ayudas públicas que aún están por publicarse en el Doga.

Las bodegas que solicitaron acogerse a esta fórmula aspiran a eliminar una cantidad significativa de vino tinto. La información proporcionada por la consellería indica que la ayuda ascenderá a 1,05 euros por cada litro de vino destinado a la destilación. Además, la Xunta de Galicia se encargará de gestionar el transporte del vino a las alcoholeras, evitando así que este gasto adicional suponga una reducción en las compensaciones recibidas por las bodegas.

El alcohol resultante de la llamada "destilación de crisis" se utilizará exclusivamente con fines industriales, incluidos los de desinfección o farmacéuticos, o con fines energéticos.

La decisión de destilar una cantidad tan elevada de vino tinto supone un reto para las bodegas de la Ribeira Sacra. Por un lado, implica renunciar a una parte significativa de su producción y, por tanto, de sus ingresos potenciales. Sin embargo, por otro lado, la compensación ofrecida por la Consellería de Medio Rural y la gestión del transporte por parte de la Xunta contribuyen a amortiguar el impacto económico de esta medida.

Equilibrar el mercado y frenar la caída de precios

Además, la destilación puede tener un efecto positivo a medio y largo plazo, ya que ayuda a equilibrar el mercado y evita una caída brusca de los precios, que podría poner en peligro la viabilidad de muchas bodegas. En este sentido, se trata de una medida excepcional pero necesaria para garantizar la sostenibilidad del sector vitivinícola en la Ribeira Sacra.

Por lo que respecta a la uva que quedará sin recoger, el gobierno autonómico cifró una ayuda de 2.000 euros por hectárea, una cantidad que los productores ven muy baja, de ahí que se concentraran en señal de protesta hace unos días ante el Museo do Viño y la sede de la Xunta en Lugo por iniciativa de los sindicaros Unións Agrarias y SLG.

No es un problema nuevo ni llegado de repente. Ya el año pasado, en vista de que el ritmo de ventas de tintos no era suficiente para absorber los excedentes arrastrados a raíz de la pandemia, se remitió la solicitud desde Medio Rural al Ministerio de Agricultura, pero no pudo prosperar entonces por un problema de plazos. Esta campaña se cumplieron los tiempos y la propuesta obtuvo el preceptivo visto bueno de la Comisión Europea. Así, la Xunta destinará medio millón de euros a la destilación de estos excedentes.

¿Cuáles son las causas de esta crisis?

Se bebe menos vino tinto. Eso es una realidad palpable. Y se bebe menos fundamental porque desapareció el clásico "vasito de vino a la comida". Hoy, las nuevas generaciones hacen un consumo ocasional, solo en fechas o momentos señalados, con lo cual también funcionan mejor los caldos de gama superior y peor los básicos. Se trata de una cuestión matemática, que repercute en una caída del consumo de tinto del 25% en las últimas dos décadas en todo el mundo.

Vendimia en uno de los bancales de Ribeira Sacra. EP

Hay nuevos hábitos también en los clientes, que tienen facilidad para ser menos fieles a la denominación. Las compras por internet hacen que la fidelidad brille por su ausencia y los nuevos mercados no dan para equilibrar la oferta con la demanda.

Por otra parte, el consumo de blancos, más afrutados y con menos graduación, está en aumento en todo el mundo. El cambio climático tampoco ayuda, porque cada vez los tintos tienen más graduación y, sin embargo, la clientela prefiere bajo contenido alcohólico o incluso "sin".

Alemania, Francia o Italia, tradicionales consumidores internacionales, cada vez beben menos vino. Por no hablar de las exportaciones a Rusia u otros países en conflicto, que están paradas. Franceses e italianos ya redujeron casi a la mitad la producción en los últimos años, alertados por esta caída del consumo.

Martín Varela, que tiene viñas en Ribeira Sacra y recoge en una cosecha normal unos 4.000 kilos en la zona de Belesar, que vendía hasta el año pasado a Condado de Sequeiras, señaló que "este ano a primeiros de verán avisaron da adega de que só collerían o 50% da uva que levaron o ano pasado. O resto temos que buscarlle saída", explica. "E isto so ten pinta de ir a peor", concluye.

Cuatro claves para explicar la crisis del vino tinto

➊ Más blanco

Los consumidores cada vez toman menos vino tinto y se decantan más por el blanco, además de que prefieren los vinos espumosos y aquellos con menos alcohol.

➋ Exportaciones

China ha reducido drásticamente sus importaciones de vino y Rusia incluso más. En este contexto, en España sobran viñedos.

➌ Reconversión

Si se vende más blanco... ¿porqué no pasarse a esa variedad? El 80 por ciento de la cosecha de Ribeira Sacra es de tinto, con lo cual el cambio resulta muy profundo.

➍ Mejor calidad

Los caldos más baratos pierden volumen de ventas y los prémium sin embargo crecen, pero obviamente una cosa no compensa la otra. Además, entran otros factores, como la producción ecológica o los vinos sin alcohol.